Agência do Trabalhador está com vaga aberta de estágio remunerado

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Paranavaí abriu uma vaga de estágio remunerado, destinada a estudantes dos cursos de Administração, Processos Gerenciais, Marketing ou Sistemas de Informação. A oportunidade é para atuação na Agência do Trabalhador.

A carga horária é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

Os interessados devem enviar currículo para o WhatsApp (44) 3421-2339.

Entre as atividades que serão desempenhadas, estão serviços administrativos e atendimento ao público (trabalhadores e empregadores).

O valor da bolsa é de R$ 700,00, com acréscimo de R$ 100,00 de auxílio-transporte, totalizando R$ 800,00 mensais.

