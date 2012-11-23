Agência do Trabalhador realiza mutirão com 100 vagas para frigorífico de aves nesta quarta-feira

A Agência do Trabalhador de Paranavaí vai realizar, nesta quarta-feira (15), um mutirão de empregos com 100 vagas para a função de auxiliar de produção em frigorífico de aves. O atendimento será das 8h às 12h, no local.

As oportunidades são para empresa do ramo industrial, com atuação no município de Indianápolis (PR). Para participar, é necessário ter ensino fundamental completo e não é exigida experiência.

A jornada de trabalho será de segunda a sábado, no primeiro turno, no período da manhă e tarde. O salário é de R$ 2.855,00, além de benefício de vale alimentaçăo.

Os interessados podem comparecer diretamente na Agęncia do Trabalhador, localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, nş 1701, Centro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí