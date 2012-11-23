Início

Agropecuária e indústria puxam geração de empregos em Paranavaí no mês de setembro

Publicado em 01 de Novembro de 2025

  

Paranavaí encerrou setembro de 2025 com saldo positivo de 101 novos postos de trabalho com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta quinta-feira (31).

Durante o mês, foram registradas 1.130 admissões e 1.029 desligamentos. O setor da agropecuária foi o principal responsável pelo resultado, com saldo positivo de 76 vagas preenchidas, seguido pela indústria (42) e pelos serviços (2).

“O saldo positivo nessas áreas se deve, principalmente, ao período de colheita da laranja, uma cadeia produtiva que Paranavaí domina e que gera muitos empregos. A cidade tem se destacado na geração de vagas e os resultados têm sido muito bons”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município, Kaká Scarabelli.

No acumulado de janeiro a setembro, Paranavaí soma 10.700 admissões e 10.102 desligamentos, com saldo positivo de 598 empregos formais. O setor de serviços lidera a geração de vagas no ano, com 232 novos postos, seguido pela agropecuária (222), comércio (131) e indústria (47).

MUTIRÃO DE EMPREGOS – Na próxima terça-feira (4), a Indemil realizará um mutirão de contratações na Agência do Trabalhador de Paranavaí, com mais de 80 vagas disponíveis em diferentes áreas. A ação começa às 8h30, e os candidatos devem levar RG e CPF.

Nesta sexta-feira (31), a Agência do Trabalhador também contava com 335 vagas abertas, distribuídas em mais de 60 áreas do mercado. O órgão fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, no Centro, e atende o público das 8h às 16h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí






