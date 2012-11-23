Após preencher parte das vagas, Agência do Trabalhador de Paranavaí promoverá novo mutirão da Rodovini Transportes

A Agência do Trabalhador de Paranavaí promoverá um novo mutirão de empregos da Rodovini Transportes na terça-feira, dia 31 de março, das 8h às 13h30, na própria agência.

O novo processo seletivo será realizado após o mutirão anterior, ocorrido na sexta-feira (27), quando parte das vagas foi preenchida. Segundo a empresa, a nova ação será realizada diante da procura registrada.

Serão ofertadas mais 11 vagas, sendo três para cargueiro, com experiência, e oito para apanhador de aves, em trabalho braçal.

Os interessados deverão comparecer à Agência do Trabalhador, localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, no Centro, com currículo impresso.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí