Camilo Atacadista realiza mutirão de emprego em Paranavaí nesta quarta-feira (11/6)

A empresa Camilo Atacadista realizará, nesta quarta-feira (11/6), um mutirão de contratação com mais de 20 oportunidades de trabalho em diferentes funções. A ação acontece na Agência do Trabalhador de Paranavaí, a partir das 8h30. Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais (RG e CPF) e currículo impresso.

A Agência do Trabalhador está localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, no Centro de Paranavaí.

Confira as vagas disponíveis e as condições de trabalho:

Auxiliar de Açougue

Remuneração: R$ 2.417,29

Horário: das 13h às 22h20, de segunda a sábado, com escala aos domingos

Açougueiro

Remuneração: R$ 2.686,40

Horário: das 13h às 22h20, de segunda a sábado, com escala aos domingos

Operador de FLV (frutas, legumes e verduras)

Remuneração: R$ 2.095,85

Horário: das 13h às 22h20, de segunda a sábado, com escala aos domingos

Operador de Supermercado (madrugada)

Remuneração: R$ 2.095,85

Horário: das 00h às 7h54, de segunda a sábado

Operador de Supermercado

Remuneração: R$ 2.095,85

Horário: das 14h às 23h20, de segunda a sábado, com escala aos domingos

Operadora de Caixa

Remuneração: R$ 1.988,96

Horário: das 13h às 22h20, de segunda a sábado, com escala aos domingos

Zeladora

Remuneração: R$ 1.931,59

Horário: das 14h às 23h20, de segunda a sábado, com escala aos domingos

Operador de Depósito

Remuneração: R$ 2.095,85

Horário: das 9h às 18h, de segunda a sábado

