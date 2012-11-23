Com 3,2% no 4º trimestre, Paraná chega ao menor índice de desemprego da história em 2025

Com uma taxa de 3,2% no quarto trimestre de 2025, o Paraná atingiu o menor índice de desemprego da sua história para um trimestre. O resultado fechado do ano também representou o melhor desempenho do Estado, com a taxa de desocupação chegando a 3,6% em 2025 (3,3% para os homens e 3,9% para mulheres), uma redução de 0,5 ponto percentual em relação ao ano anterior, que era de 4,1%.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta sexta-feira (20) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os índices paranaenses estão melhores que a média nacional. No último trimestre, a taxa de desocupação foi de 5,1% no País, e a média anual chegou a 5,6%.

O Paraná tem 9,8 milhões de pessoas com 14 anos ou mais, em idade de trabalhar, sendo que 6,47 milhões compõem a força de trabalho – que concentra as pessoas que estão trabalhando e aquelas que, mesmo não estando empregadas, estão procurando uma ocupação. Dentro da força de trabalho, o número de pessoas ocupadas chega a 6,26 milhões, enquanto 205 mil estão desocupadas.

Entre as ocupadas, 3,45 milhões estão empregadas no setor privado, sendo que 80,7% delas têm a carteira assinada, totalizando 2,78 milhões de empregos formais, também os maiores números da história. Outras 652 mil pessoas estão empregadas no setor público. Além disso, há um contingente de 1,9 milhão de pessoas em empregos informais.

"O Paraná se tornou a quarta maior economia do Brasil nos últimos anos e tem registrado crescimento do PIB acima da média nacional. E nosso setor produtivo, que é bastante inovador, tem demonstrado capacidade de geração de novas vagas em todos os segmentos, do campo à indústria, do comércio ao setor de serviços. Alcançar essa marca de pleno emprego mostra que promover um governo com contas equilibradas, gerar investimentos e melhorar as cidades ajuda a induzir novas contratações e um ciclo virtuoso para os trabalhadores", afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

REDUÇÃO ANO A ANO – O Paraná vem reduzindo drasticamente os índices de desemprego desde a pandemia de Covid-19. Em 2020, ano em que houve as maiores restrições nas atividades econômicas, foi também o maior índice da série histórica, chegando a 9,7%.

No ano seguinte, a taxa de desocupação já era menor, passando para 8,9%. Esse índice caiu para 6% em 2022, 4,8% em 2023, 4,1% em 2024 – até então, a menor taxa da história, até chegar aos 3,6% do ano passado. Na comparação com 2020, houve redução de 169% no índice de desemprego no Estado.

RECORDE TRIMESTRAL – De maneira geral, a taxa trimestral vem caindo desde o terceiro trimestre de 2020, logo após os impactos imediatos do novo coronavírus, quando atingiu 10,5%. E a queda foi rápida. Um ano depois (terceiro trimestre de 2021) já era de 8% e dois anos depois, de 5,3%, melhorando até o patamar atual.

O recorde trimestral se iguala ao feito alcançado no último trimestre de 2024, quando o índice também foi de 3,2%. Nos primeiros três meses de 2025, a taxa foi de 4%, com quedas sucessivas nos períodos seguintes: para 3,8% no segundo trimestre, 3,5% no terceiro e 3,2% no quarto.

RENDIMENTO ACIMA DA MÉDIA – O rendimento real mensal habitual no Paraná em 2025 foi de R$ 4.083, registrando acréscimo de 5,2% em relação a 2024 (R$ 3.881). Em relação ao 4º trimestre de 2025, o rendimento médio mensal habitual de todos os trabalhos registrou R$ 4.128 no Paraná.

Esses valores também estão acima da média nacional. O valor anual do rendimento real habitual de todos os trabalhos no Brasil chegou a R$ 3.560 em 2025. Os menores valores da pesquisa foram de Maranhão (R$ 2.228), Bahia (R$ 2.284) e Ceará (R$ 2.394).

