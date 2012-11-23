Com o mercado de trabalho aquecido, Agência do Trabalhador realiza novo mutirão nesta quarta-feira

A indústria GTF realizará um mutirão de empregos nesta quarta-feira (8), das 8h às 11h30, na Agência do Trabalhador de Paranavaí. A seleção será para vagas de auxiliar geral, com oportunidades no 1º, 2º e 3º turnos, incluindo atuação na área de higienização.

Os interessados deverão comparecer ao local com documentos pessoais, RG e CPF. Para as vagas dos dois primeiros turnos, podem participar moradores de Paranavaí, Alto Paraná, Nova Esperança, Planaltina do Paraná, Amaporã e Guairaçá. Já para o terceiro turno, as vagas são destinadas a candidatos de Paranavaí e Alto Paraná, com horário das 21h40 às 5h10.

A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, no Centro.

A remuneração será de R$ 1.779,00 durante o período de experiência, passando para R$ 1.868,00 após esse prazo, para as vagas dos turnos diurnos. No turno noturno, o salário será de R$ 1.868,00, com adicional noturno. A empresa também oferece benefícios como cartão Pluxee de R$ 380,00 e vale-alimentação de R$ 485,00.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí