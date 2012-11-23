'Dia D' em Paranavaí vai oferecer vagas de emprego para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS

Na próxima quinta-feira (25/9), a Agência do Trabalhador de Paranavaí vai promover o “Dia D” do Feirão da Empregabilidade, voltado exclusivamente à inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS no mercado de trabalho. A ação é uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego, em parceria com o Estado do Paraná e o município de Paranavaí.

De acordo com a diretora da Agência do Trabalhador, Elen Della Pria, a inteção é ampliar as oportunidades e incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional desses trabalhadores. “O intuito é ajudar o trabalhador com necessidades especiais no desenvolvimento profissional e pessoal”, destacou.

Durante o “Dia D”, o atendimento será exclusivo para esse público, não havendo outros serviços disponíveis na agência. As entrevistas de emprego serão realizadas das 8h às 11h30, período em que representantes de 11 empresas estarão no local oferecendo 78 vagas.

Quem comparecer no período da tarde será atendido normalmente, mas não participará das entrevistas imediatas, já que as empresas estarão presentes apenas pela manhã.

Não será necessário realizar agendamento para participar da ação.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí