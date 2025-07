Em expansão, mercado de trabalho em Paranavaí ganha reforço com mutirão de vagas das Lojas G na próxima quarta (30)

As Lojas G irão promover na próxima quarta-feira, dia 30, um mutirão de empregos na Agência do Trabalhador de Paranavaí. A expectativa é de contratação imediata de 31 pessoas para diversos setores, com foco na nova loja que será inaugurada na cidade.

Os interessados devem comparecer ao local com documento pessoal com foto e currículo impresso. Não é exigida experiência anterior para algumas funções, mas é necessário ter, no mínimo, o ensino fundamental completo e, em alguns casos, o ensino médio.

O atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de senhas conforme a disponibilidade. Caso o número de candidatos ultrapasse o limite de senhas, a empresa receberá os currículos e poderá agendar uma nova data para entrevistas, se necessário.

A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, no Centro.

Confira os detalhes das vagas ofertadas:

Vaga: Servente de Limpeza

Quantidade: 3 vagas

Salário: R$ 1.858,95

Benefícios: Vale-transporte + Assistência odontológica

Expediente: Segunda a sábado, das 8h às 20h

Exigências: Sem experiência; Ensino fundamental completo

Vaga: Operador de Caixa

Quantidade: 10 vagas

Salário: R$ 2.020,65

Benefícios: Vale-transporte + Assistência odontológica

Expediente: Segunda a sábado, das 8h às 20h

Exigências: Com experiência; Ensino médio completo

Vaga: Fiscal de Loja

Quantidade: 4 vagas

Salário: R$ 2.125,10

Benefícios: Vale-transporte + Assistência odontológica

Expediente: Segunda a sábado, das 8h às 20h

Exigências: Com experiência; Ensino médio completo

Vaga: Fiscal de Caixa

Quantidade: 4 vagas

Salário: R$ 2.209,34

Benefícios: Vale-transporte + Assistência odontológica

Expediente: Segunda a sábado, das 8h às 20h

Exigências: Com experiência; Ensino médio completo

Vaga: Auxiliar de Estoque

Quantidade: 5 vagas

Salário: R$ 1.924,43

Benefícios: Vale-transporte + Assistência odontológica

Expediente: Segunda a sábado, das 8h às 20h

Exigências: Sem experiência; Ensino fundamental completo

Vaga: Estoquista

Quantidade: 5 vagas

Salário: R$ 1.924,43

Benefícios: Vale-transporte + Assistência odontológica

Expediente: Segunda a sábado, horário comercial

Exigências: Sem experiência; Ensino fundamental completo

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí