Fiep e Prefeitura de Paranavaí promovem ação de inclusão ao emprego com processos seletivos

Paranavaí recebe, nos dias 3, 4 e 5 de março, uma ação do Programa Inclusão ao Emprego, promovida pela Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), em parceria com a Prefeitura Municipal e indústrias da região. A iniciativa será realizada em três pontos do município — São Jorge, Graciosa e Mandiocaba — com foco na aproximação entre candidatos em situação de vulnerabilidade social e oportunidades formais de trabalho na indústria.

A primeira fase do processo seletivo ocorrerá diretamente nas comunidades, em espaços públicos já integrados à rede de atendimento social. No dia 3, às 19 horas, a ação será no CRAS São Jorge (Rua Jatobá, s/n – Jardim Vista Alegre II). No dia 4, no mesmo horário, será no Colégio Estadual do Campo José de Anchieta, no distrito de Graciosa. Já no dia 5, às 19 horas, o atendimento será na Escola Municipal Clemente Niehues, no distrito de Mandiocaba. Na semana seguinte, os candidatos pré-selecionados participarão da segunda etapa, com visita às empresas e possibilidade de contratação.

O município conta atualmente com cerca de 4.300 pessoas, entre 18 e 49 anos, pertencentes a famílias beneficiárias do Bolsa Família. Ao mesmo tempo, a indústria local enfrenta um dos seus principais gargalos: a dificuldade de preenchimento de vagas. A ação busca justamente conectar essas duas pontas — pessoas que desejam ingressar no mercado formal e empresas que demandam mão de obra — promovendo inclusão produtiva e desenvolvimento econômico.

Nas indústrias, os candidatos terão acesso a oportunidades que vão além do salário e dos direitos trabalhistas previstos em lei, incluindo benefícios e perspectivas de crescimento profissional. A proposta é estimular a autonomia financeira das famílias, criando novas perspectivas de vida por meio do emprego formal.

A Prefeitura de Paranavaí apoia a mobilização e a estruturação da ação nos territórios, fortalecendo a articulação com a rede de assistência social e ampliando o alcance da iniciativa. Para a indústria, ações como essa são estratégicas para reduzir o déficit de trabalhadores e ampliar a base de talentos locais. Para a comunidade, representam uma porta de entrada concreta para o mercado de trabalho.

Com a realização dos processos seletivos diretamente nos bairros e distritos, a expectativa é facilitar o acesso da população às oportunidades e ampliar a participação.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí

Com informações da assessoria da Fiep