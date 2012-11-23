Fundação Cultural abre vagas de estágio remunerado

A Fundação Cultural de Paranavaí está com vagas abertas de estágio remunerado para atuação na sede administrativa, na Biblioteca Cidadã e no Museu Histórico, Antropológico e Etnográfico.

Podem se candidatar estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Gestão Pública, Processos Gerenciais, Biblioteconomia, Letras, Pedagogia e História. Também é necessário ter cadastro no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) de Paranavaí.

Os interessados devem agendar entrevista pelos telefones (44) 3902-1128 ou (44) 99124-1226 (WhatsApp).

A carga horária será de seis horas diárias, com bolsa de R$ 700,00, acrescida de R$ 100,00 de auxílio-transporte, totalizando R$ 800,00 por mês.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí