GTF realiza mutirão para contratação de trabalhadores no cargo de auxiliar geral em Paranavaí

A Agência do Trabalhador de Paranavaí será sede, na próxima segunda-feira, 3 de agosto, de um mutirão de atendimento para trabalhadores interessados em uma oportunidade para a função de auxiliar geral. A ação será realizada pela empresa GTF, das 8h às 11h.

As vagas são destinadas a profissionais para atuação nos segundos e terceiros turnos, com expediente de segunda a sexta-feira.

Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador de Paranavaí, localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, 1.701, no Centro, no dia da seleção, com documentos pessoais e carteira de trabalho. A orientação é chegar com antecedência, pois o atendimento será realizado por ordem de chegada.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí