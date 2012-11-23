Indústria GTF promove, nesta terça, mutirão de empregos na Agência do Trabalhador de Paranavaí

Postar no X
A indústria GTF realiza nesta terça-feira (18) um mutirão de empregos na Agência do Trabalhador de Paranavaí, com vagas para a função de Auxiliar Geral. As entrevistas começam às 9h.
A remuneração pode chegar a R$ 2.585,00, além de um pacote completo de benefícios. Os candidatos interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Paranavaí no dia e horário da entrevista, levando RG e CPF.
Confira os benefícios oferecidos pela GTF:
- Assiduidade mensal
- Vale-alimentação
- Restaurante interno (café da manhã/tarde e almoço/jantar)
- Transporte fretado
- Atendimento ambulatorial com médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, psicólogo e ergonomista
- Plano de saúde e odontológico por adesão
- Auxílio educação
- Crescimento profissional
- Seguro de vida
- Lavanderia
- Área de descanso
- Projetos de valorização (Colaborador Nota 10, Troca de Touca, aniversariantes do mês e outros)
- Programa “Quem Indica” (ganhe até R$ 400,00 por indicação)
- Missão 5BI (possibilidade de ganho de até 1 salário extra conforme regras)
- Cartão Farmácia
- Assiduidade anual
- Kit Natalino
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí