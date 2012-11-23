Indústria GTF promove, nesta terça, mutirão de empregos na Agência do Trabalhador de Paranavaí

A indústria GTF realiza nesta terça-feira (18) um mutirão de empregos na Agência do Trabalhador de Paranavaí, com vagas para a função de Auxiliar Geral. As entrevistas começam às 9h.

A remuneração pode chegar a R$ 2.585,00, além de um pacote completo de benefícios. Os candidatos interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Paranavaí no dia e horário da entrevista, levando RG e CPF.

Confira os benefícios oferecidos pela GTF:

- Assiduidade mensal

- Vale-alimentação

- Restaurante interno (café da manhã/tarde e almoço/jantar)

- Transporte fretado

- Atendimento ambulatorial com médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, psicólogo e ergonomista

- Plano de saúde e odontológico por adesão

- Auxílio educação

- Crescimento profissional

- Seguro de vida

- Lavanderia

- Área de descanso

- Projetos de valorização (Colaborador Nota 10, Troca de Touca, aniversariantes do mês e outros)

- Programa “Quem Indica” (ganhe até R$ 400,00 por indicação)

- Missão 5BI (possibilidade de ganho de até 1 salário extra conforme regras)

- Cartão Farmácia

- Assiduidade anual

- Kit Natalino

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí