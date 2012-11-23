Na sexta-feira (27), Agência do Trabalhador de Paranavaí promoverá mutirão de empregos da Rodovini Transportes

A Agência do Trabalhador de Paranavaí realizará um mutirão de empregos da Rodovini Transportes na sexta-feira, dia 27 de março, das 8h às 13h30, na própria agência.

Serão ofertadas 10 vagas para serviços gerais, nas funções de apanhador de aves e empurrador de caixas com aves, em trabalho braçal.

Para o turno da noite, a remuneração será composta por salário de R$ 1.838,00, vale de R$ 300,00, cartão mercado de R$ 500,00 e cesta básica no valor de R$ 200,00, totalizando R$ 2.838,00.

Já para o turno da manhã, o salário será de R$ 1.560,00, com vale de R$ 300,00, cartão mercado de R$ 550,00 e cesta básica de R$ 230,00, totalizando R$ 2.640,00.

Os interessados deverão comparecer à Agência do Trabalhador, localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, no Centro, com currículo impresso.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí