Novo mutirão de empregos da Indemil será na terça-feira (4) na Agência do Trabalhador

Na próxima terça-feira (4), a Indemil realizará um novo mutirão de empregos na Agência do Trabalhador de Paranavaí. Serão mais de 80 vagas disponíveis para diversos cargos.

A ação começa às 8h30, e os candidatos devem levar documentos pessoais (RG e CPF).

As vagas são para assistente de balança, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de expedição, operador de ETA/ETE, pedreiro, auxiliar de laboratório, auxiliar administrativo, operador de empilhadeira, eletricista industrial, mecânico industrial e auxiliar de produção.

A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, no Centro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí