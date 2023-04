Paranavaí foi o 22º município que mais gerou empregos em março no Paraná

Quando o assunto é geração de empregos, o município de Paranavaí segue sendo um dos destaques de todo o estado do Paraná. Os números do mês de março mostram que a cidade teve saldo de +192 empregos gerados e um grande resultado: a 22ª colocação no ranking das cidades que mais geraram empregos.

Durante todo o mês, foram 1.251 admissões e 1.059 demissões. Os setores que mais geraram empregos foram: serviços (+169), construção (+80), comércio (-14), agropecuária (-18) e indústria (-25). Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged).

“Essa retomada da economia faz parte de uma série de medidas que estamos tomando há anos em Paranavaí. Temos preocupação quando analisamos o cenário nacional, mas temos feito tudo que está ao nosso alcance para superar todos os desafios”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

No acumulado de 2023, Paranavaí até o momento possui 3.172 admissões e 2.788 desligamentos, gerando um saldo positivo de 384 empregos.

Paraná

O Paraná terminou o mês de março com saldo de 13.387 vagas de emprego com carteira assinada, melhor resultado do Sul e quinto melhor do País no período, atrás apenas de São Paulo (50.768), Minas Gerais (38.730), Rio de Janeiro (19.427) e Goiás (13.667). O volume de empregos gerados no terceiro mês do ano é praticamente o mesmo de todo o Nordeste no período. Na comparação com março do ano passado, o crescimento foi de 137% (5.642 vagas em março de 2022, na série com ajuste).

Com esse resultado, o Paraná alcançou 44.618 vagas formais no primeiro trimestre do ano (fruto de 481.145 contratações e 436.527 demissões), quarto melhor resultado do Brasil, atrás de São Paulo (136.604), Minas Gerais (64.187) e Santa Catarina (48.471). O País encerrou o trimestre com saldo de 526.173 vagas – ou seja, o Paraná representou quase 8,5% do total.

Resultado Nacional – O Brasil gerou 195.171 empregos com carteira assinada em março. Os setores que mais criaram foram serviços (122.323 empregos formais); construção (33.641); indústria (20.984); e comércio (18.555).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí / Agência Estadual de Notícias