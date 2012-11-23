Prefeitura reabre por cinco dias as inscrições do PSS 001/2026 após instabilidade no sistema

A Prefeitura de Paranavaí reabriu as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2026 após uma instabilidade técnica registrada no sistema eletrônico durante o período de inscrições, que pode ter prejudicado o acesso de candidatos interessados.

O novo prazo é de cinco dias. As inscrições podem ser feitas das 8h do dia 27 de fevereiro de 2026 até as 23h59 de terça-feira, 3 de março, conforme edital complementar publicado.

A inscrição deve ser realizada exclusivamente pela internet, por meio do site paranavai.atende.net. No portal, o candidato deve acessar a área “Portal da Transparência”, selecionar “Pessoal” e, em seguida, “Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2026”.

Os interessados devem preencher o formulário e anexar os documentos exigidos. Podem participar candidatos que ainda não se inscreveram ou que tenham enfrentado dificuldades técnicas no período anterior.

O edital complementar está disponível no Portal da Transparência, pelo link direto:

https://paranavai.atende.net/transparencia/item/processo-seletivo-simpli...



Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí