Sala do Empreendedor tem vaga de estágio aberta para estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Marketing ou áreas correlatas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Paranavaí abriu uma vaga de estágio remunerado destinada a estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Marketing ou áreas correlatas. A oportunidade é para atuação na Sala do Empreendedor.

A carga horária será das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h, de segunda a sexta-feira. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail saladoempreendedorpvai@gmail.com ou entregá-lo pessoalmente na Sala do Empreendedor, localizada na Rua Paraíba, s/n, ao lado da Prefeitura de Paranavaí.

O valor da bolsa é de R$ 700,00, acrescido de R$ 100,00 de auxílio-transporte, totalizando R$ 800,00 mensais.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí