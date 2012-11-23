Secretaria de Fazenda abre vaga de estágio para estudantes de Direito

A Secretaria de Fazenda Pública de Paranavaí abriu novamente uma vaga de estágio remunerado destinada a estudantes do curso de Direito. A oportunidade é para atuação na Diretoria Especial de Dívida Ativa.

A carga horária será das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h, de segunda a sexta-feira. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail dividaativaparanavai@gmail.com.

Entre as atividades a serem desempenhadas, estão: emissão de notificações de Dívida Ativa, verificação de titularidade de imóveis mediante ofícios aos cartórios, atendimento a contribuintes com Dívida Ativa Judicial, acompanhamento de processos de execução fiscal no sistema Projudi, digitalização de ARs de notificação e comunicação de pagamentos e parcelamentos à Procuradoria Municipal.

O estágio também proporcionará aprendizado prático sobre a elaboração de processos de execução fiscal e protesto, com foco na familiarização com o sistema Projudi, seus fluxos processuais e prazos judiciais.

O valor da bolsa é de R$ 700,00, acrescido de R$ 100,00 de auxílio-transporte, totalizando R$ 800,00 mensais.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí