Super Muffato realiza mutirão de empregos nesta quarta na Agência do Trabalhador

O Supermercado Muffato fará um mutirão de empregos nesta quarta-feira (26/11), das 8h30 às 11h30, na Agência do Trabalhador de Paranavaí. As vagas disponíveis são para Operador de Caixa (5), Repositor de FLV (2), Açougueiro (1), Atendente de Balcão (3), Promotor de Vendas (1) e Auxiliar de Panificadora (1).

Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais (RG e CPF) e currículo impresso. Não é exigida experiência anterior, mas é necessário ter ensino médio completo.

A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, no Centro.

Confira os benefícios:

Açougueiro profissional: salário entre R$ 2.407,00 e R$ 2.900,00;

Demais cargos: salário de R$ 2.010,00;

Assiduidade: R$ 100,00;

Por domingo trabalhado: R$ 69,00;

Convênio com farmácia;

Convênio com universidades;

Plano odontológico;

Rede de assistência familiar;

Telepsicologia;

Plano de carreira;

Vale-transporte;

Refeitório no local.

