Último mutirão de empregos do ano acontece nesta quarta-feira na Agência do Trabalhador

A Agência do Trabalhador de Paranavaí abrigará amanhã, quarta-feira (17/12), o último mutirão de empregos de 2025. As entrevistas serão realizadas às 9h pela empresa Oyshi Alimentos, com vagas para o cargo de auxiliar de linha de produção.

Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais, RG e CPF, além de currículo impresso.

A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, no Centro da cidade.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí