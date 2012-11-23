40ºC no Paraná: fim de semana terá muito calor e temporais

Após uma semana de temperaturas mais amenas chuva em praticamente todas as regiões do Paraná, o fim de semana será marcado por calor intenso e temporais isolados, com possibilidade de granizo em algumas cidades. O forte aquecimento na tarde de domingo, com temperaturas podendo chegar aos 40°C, antecede a aproximação de uma frente fria prevista para a manhã de segunda-feira (6), de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Outubro, até então, tem registrado temperaturas amenas no Paraná. Desde o dia 1º não houve temperaturas mínimas abaixo de 12°C no Estado e nem temperaturas máximas acima de 31°C. Nesta sexta-feira (03), as regiões Oeste e Sudoeste estão com chuva persistente desde o início da madrugada. Cidades como Cruzeiro do Iguaçu e Planalto (estação do INMET) registraram acumulados de chuva acima dos 10 mm antes das 8h.

Também chove nos Campos Gerais, na faixa Leste, e de forma mais isolada no Norte e Noroeste. Ao longo do dia, aberturas de sol durante a tarde no interior favorecem a elevação das temperaturas. No Oeste, Noroeste e Norte Pioneiro, os termômetros podem ultrapassar a marca dos 30°C. Já na Região Metropolitana de Curitiba, Litoral e Campos Gerais, a chuva fica persistente nesta sexta-feira e pode se intensificar no período da tarde e da noite, com possibilidade de trovoadas isoladas.

FIM DE SEMANA – No sábado, a chuva deve ocorrer principalmente na madrugada, e de forma isolada durante a tarde e a noite - período de maior aquecimento. “Nesse período há condições para ocorrência de temporais no Centro-Sul, Sudeste e também na Região Metropolitana de Curitiba, com possibilidade para rajadas de vento, raios e eventual queda de granizo”, ressalta Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.

Já no domingo, o sol predomina e as temperaturas sobem bastante em todas as regiões paranaenses. O aquecimento maior será no Noroeste, Norte Central e Norte Pioneiro, onde as máximas podem chegar a 38°C e até mesmo 40°C em algumas cidades. Nas outras regiões as temperaturas também devem ficar acima de 30°C durante a tarde - até mesmo na Capital, que pode chegar a 32°C.

O forte aquecimento antecede a aproximação de uma frente fria. Na segunda-feira pela manhã, o aumento de nuvens e chuvas começa no Noroeste, Oeste, Sudoeste e no Centro-Sul paranaense. “Essas instabilidades avançam ao longo do dia, atuando principalmente nas regiões da metade sul paranaense, e de forma mais isolada na metade norte, com possibilidade para temporais, justamente porque nas áreas da metade norte as temperaturas ainda se mantêm elevadas”, explica Furlan.

O cenário de aquecimento e temporais isolados é característico de primavera e deve permanecer ao longo do mês.

SIMEPAR – Com uma estrutura de 120 estações meteorológicas telemétricas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas atmosféricas, o Simepar é responsável por fornecer dados meteorológicos para órgãos como a Coordenadoria da Defesa Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, de modo a facilitar ações de resposta a situações extremas. São monitoradas desde situações causadas por chuvas extremas, como enxurradas, deslizamentos e alagamentos, até situações como incêndios e secas.

Dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site www.simepar.br. A previsão tem duas atualizações diárias. Para cada cidade é possível saber o quanto deve chover, temperaturas mínimas e máximas previstas, umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data e o dia seguinte.

Fonte: Agência Estadual de Notícias