Após 2ª temperatura mais alta do ano e recordes de calor, Paraná terá nova frente fria

Publicado em 07 de Outubro de 2025

  

Depois de um domingo com recordes de calor em várias regiões paranaenses, uma frente fria chega ao Estado nesta segunda-feira (06/10) para mudar o cenário. Há previsão de temporais e declínio das temperaturas, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Neste domingo (05) foi registrada a temperatura mais alta de 2025 até o momento nas estações meteorológicas do Simepar em Apucarana (34,1°C), Campo Mourão (35,7°C), Cianorte (35,6°C), Cornélio Procópio (35,6°C), Loanda (39,5°C), Londrina (36°C), Maringá (36,4°C), Paranavaí (37,8°C), Santo Antônio da Platina (36°C), São Miguel do Iguaçu (37,5°C), Toledo (36,6°C), Ubiratã (35,9°C) e União da Vitória (33,4°C).

A temperatura de Loanda no domingo foi a segunda mais alta em todo o Paraná em 2025 até o momento. Só perde para os 42,5°C registrados em Capanema em 27 de abril. Entre as estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), também foi registrada a temperatura mais alta do ano em Cidade Gaúcha (37,8°C), Japira (34,3°C) e Joaquim Távora (36,6°C).

Curitiba bateu os 30°C por volta das 14h de domingo. Em todo o Estado as temperaturas também ficaram próximas a 30°C, com exceção do Litoral, que registrou as máximas mais baixas do dia: 25,9°C em Guaratuba e 26,6°C em Paranaguá. O motivo de tanto calor foi o escoamento de vento vindo do Norte do País.

SEMANA – Uma frente fria, entretanto, já chegou ao Paraná na manhã desta segunda-feira (06) trazendo pancadas de chuva com fortes rajadas de vento e raios no Oeste e Sudoeste do Paraná. Santa Helena, por exemplo, registrou uma rajada de vento de 61,6 km/h às 8h15.

“Essa instabilidade, ao longo do dia, avança para as demais regiões, causando chuvas com descargas elétricas e também condições para temporais localizados, principalmente nas regiões do Interior do Estado”, explica Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.

A instabilidade permanece até sexta-feira (10). Na terça-feira (07) a chuva virá com mais intensidade na metade sul do Paraná. No Norte e no Noroeste, chuvas isoladas, de intensidade mais fraca, também podem ocorrer. Como não há mais o predomínio de sol, as temperaturas máximas terão declínio, não passando de 15°C nas regiões da metade sul.

“A partir de quarta-feira, o eixo da frente fria se afasta para o oceano, mas a instabilidade permanece nas regiões paranaenses com chuvas isoladas, sendo mais registradas nas regiões da metade sul, onde deveremos ter entre quarta e sexta-feira valores acumulados bastante significativos”, detalha Barbieri.

Apesar de o volume maior ocorrer na metade sul, choverá em todas as regiões até sexta-feira. No Oeste e no Noroeste estão previstas pancadas isoladas, ou seja, chuva em uma cidade, e não em outra.

Curitiba, que amanheceu com 19,1°C nesta segunda-feira, ficará até quinta-feira com mínimas de 10°C. Após os 30,5°C de domingo (05), a máxima dessa terça-feira não deve passar de 16°C na capital, e quarta e na quinta-feira não passa de 13°C. Loanda, no Noroeste, que registrou uma das temperaturas mais altas de domingo, terá temperaturas entre 20°C e 26°C na terça; entre 19°C e 27°C na quarta e 16°C a 27°C na quinta.

Em Cascavel, no Oeste, as temperaturas mínimas ficam na faixa de 14°C até sexta-feira. As máximas não passam de 22°C na terça e 18°C entre quarta e quinta. Em Palmas, na região Sul, as temperaturas ficam ainda mais baixas: máximas não passam de 17°C de terça (07) a quinta (09) e mínimas entre 8°C e 11°C. No Litoral, o destaque fica por conta da baixa amplitude térmica. As mínimas e máximas ficam entre 15°C e 19°C em Paranaguá de terça a sexta.

A partir de sexta-feira, em todas as regiões, as temperaturas sobem gradativamente.

SIMEPAR – Com uma estrutura de 120 estações meteorológicas telemétricas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas atmosféricas, o Simepar é responsável por fornecer dados meteorológicos para órgãos como a Coordenadoria da Defesa Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, de modo a facilitar ações de resposta a situações extremas. São monitoradas desde situações causadas por chuvas extremas, como enxurradas, deslizamentos e alagamentos, até situações como incêndios e secas.

Dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site www.simepar.br. A previsão tem duas atualizações diárias. Para cada cidade é possível saber o quanto deve chover, temperaturas mínimas e máximas previstas, umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data e o dia seguinte.

Fonte: Agência Estadual de Notícias






