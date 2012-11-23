Após 2ª temperatura mais alta do ano e recordes de calor, Paraná terá nova frente fria

Depois de um domingo com recordes de calor em várias regiões paranaenses, uma frente fria chega ao Estado nesta segunda-feira (06/10) para mudar o cenário. Há previsão de temporais e declínio das temperaturas, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Neste domingo (05) foi registrada a temperatura mais alta de 2025 até o momento nas estações meteorológicas do Simepar em Apucarana (34,1°C), Campo Mourão (35,7°C), Cianorte (35,6°C), Cornélio Procópio (35,6°C), Loanda (39,5°C), Londrina (36°C), Maringá (36,4°C), Paranavaí (37,8°C), Santo Antônio da Platina (36°C), São Miguel do Iguaçu (37,5°C), Toledo (36,6°C), Ubiratã (35,9°C) e União da Vitória (33,4°C).

A temperatura de Loanda no domingo foi a segunda mais alta em todo o Paraná em 2025 até o momento. Só perde para os 42,5°C registrados em Capanema em 27 de abril. Entre as estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), também foi registrada a temperatura mais alta do ano em Cidade Gaúcha (37,8°C), Japira (34,3°C) e Joaquim Távora (36,6°C).

Curitiba bateu os 30°C por volta das 14h de domingo. Em todo o Estado as temperaturas também ficaram próximas a 30°C, com exceção do Litoral, que registrou as máximas mais baixas do dia: 25,9°C em Guaratuba e 26,6°C em Paranaguá. O motivo de tanto calor foi o escoamento de vento vindo do Norte do País.

SEMANA – Uma frente fria, entretanto, já chegou ao Paraná na manhã desta segunda-feira (06) trazendo pancadas de chuva com fortes rajadas de vento e raios no Oeste e Sudoeste do Paraná. Santa Helena, por exemplo, registrou uma rajada de vento de 61,6 km/h às 8h15.

“Essa instabilidade, ao longo do dia, avança para as demais regiões, causando chuvas com descargas elétricas e também condições para temporais localizados, principalmente nas regiões do Interior do Estado”, explica Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.

A instabilidade permanece até sexta-feira (10). Na terça-feira (07) a chuva virá com mais intensidade na metade sul do Paraná. No Norte e no Noroeste, chuvas isoladas, de intensidade mais fraca, também podem ocorrer. Como não há mais o predomínio de sol, as temperaturas máximas terão declínio, não passando de 15°C nas regiões da metade sul.

“A partir de quarta-feira, o eixo da frente fria se afasta para o oceano, mas a instabilidade permanece nas regiões paranaenses com chuvas isoladas, sendo mais registradas nas regiões da metade sul, onde deveremos ter entre quarta e sexta-feira valores acumulados bastante significativos”, detalha Barbieri.

Apesar de o volume maior ocorrer na metade sul, choverá em todas as regiões até sexta-feira. No Oeste e no Noroeste estão previstas pancadas isoladas, ou seja, chuva em uma cidade, e não em outra.

Curitiba, que amanheceu com 19,1°C nesta segunda-feira, ficará até quinta-feira com mínimas de 10°C. Após os 30,5°C de domingo (05), a máxima dessa terça-feira não deve passar de 16°C na capital, e quarta e na quinta-feira não passa de 13°C. Loanda, no Noroeste, que registrou uma das temperaturas mais altas de domingo, terá temperaturas entre 20°C e 26°C na terça; entre 19°C e 27°C na quarta e 16°C a 27°C na quinta.

Em Cascavel, no Oeste, as temperaturas mínimas ficam na faixa de 14°C até sexta-feira. As máximas não passam de 22°C na terça e 18°C entre quarta e quinta. Em Palmas, na região Sul, as temperaturas ficam ainda mais baixas: máximas não passam de 17°C de terça (07) a quinta (09) e mínimas entre 8°C e 11°C. No Litoral, o destaque fica por conta da baixa amplitude térmica. As mínimas e máximas ficam entre 15°C e 19°C em Paranaguá de terça a sexta.

A partir de sexta-feira, em todas as regiões, as temperaturas sobem gradativamente.

SIMEPAR – Com uma estrutura de 120 estações meteorológicas telemétricas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas atmosféricas, o Simepar é responsável por fornecer dados meteorológicos para órgãos como a Coordenadoria da Defesa Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, de modo a facilitar ações de resposta a situações extremas. São monitoradas desde situações causadas por chuvas extremas, como enxurradas, deslizamentos e alagamentos, até situações como incêndios e secas.

Dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site www.simepar.br. A previsão tem duas atualizações diárias. Para cada cidade é possível saber o quanto deve chover, temperaturas mínimas e máximas previstas, umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data e o dia seguinte.

Fonte: Agência Estadual de Notícias