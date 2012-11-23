CastraPet Paraná vai passar por 37 municípios e beneficiar 6 mil animais em junho

O Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet) abre os atendimentos de junho nesta quarta-feira (3), com ações em Itaguajé, na região Noroeste. A expectativa é castrar seis mil animais neste mês, em 37 municípios do Paraná. O projeto é coordenado pelo Instituto Água e Terra (IAT), autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

Os serviços veterinários integram o 5º ciclo do projeto, que teve início em novembro do ano passado. A proposta contempla pets da população de baixa renda, de pessoas vinculadas a organizações da sociedade civil e protetores independentes. O investimento do Governo do Estado nesta etapa é de R$ 19,8 milhões, um incremento de 106% em relação ao 4º período (R$ 9,6 milhões), concluído em maio do ano passado.

Já a contrapartida dos municípios é de aproximadamente R$ 1,8 milhão, recursos que serão usados na impressão de 469 mil cartilhas sobre maus-tratos; na aplicação de 731 mil vacinas antirrábicas; e na confecção de 582 mil placas temáticas sobre biodiversidade.

Além da esterilização, o programa propõe práticas de educação sobre a tutela responsável de cães e gatos, contribuindo para a conscientização ambiental, especialmente entre crianças e adolescentes — um dos requisitos para o município participar do projeto. O outro ponto é a intensificação da vacinação antirrábica nos animais, visando a promoção da saúde pública.

Para isso, o Governo do Estado fiscaliza as atividades organizadas por todas as cidades parceiras do projeto. O programa ainda oferece palestras sobre zoonoses, vacinação e desvermifugação de animais. A colaboração se estende a uma rede que une várias ONGs e diversos protetores independentes, todos compartilhando o objetivo de ampliar a conscientização da sociedade em relação aos animais.

Ao final desta etapa, no segundo semestre deste ano, o projeto terá alcançado todas as 399 cidades paranaenses. O CastraPet é voltado para a Saúde Única, que integra a saúde humana, animal e ambiental.

COMO PARTICIPAR – Para agendar um horário para a castração dos bichinhos, o cidadão deve ir diretamente em um dos pontos determinados pela prefeitura da sua cidade, parceiras do Estado nesta iniciativa. No momento da inscrição os tutores já receberão todas as orientações sobre o pré e pós-operatório, além de medicamentos para os cuidados após a cirurgia dos pets e aplicação de um microchip eletrônico para identificação do animal.

VET-MÓVEL – Outra ação implementada pelo Governo do Estado e voltada para a saúde dos animais domésticos teve início nesta segunda-feira (1º), em Campo Magro e Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O Programa de Vacinação Vet-Móvel Paraná oferece serviços clínicos e preventivos diretamente aos municípios, de forma regionalizada e próxima da população, por meio de vans adaptadas e equipadas para atendimento veterinário.

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Entre os atendimentos oferecidos estão avaliação clínica ambulatorial, vacinação, vermifugação de amplo espectro, controle de ectoparasitas (como pulgas e carrapatos), além de orientações sobre medicina veterinária preventiva e tutela responsável. No caso dos cães, será aplicada vacina polivalente com proteção mínima de oito antígenos e vacina antirrábica, enquanto os gatos serão imunizados com vacinação polivalente de, no mínimo, cinco antígenos, além da vacina antirrábica.

A inscrição para participar é gratuita e aberta a toda a população, sem necessidade de comprovação de renda.

Confira a agenda de junho de atendimentos do CastraPet Paraná:

3/6 Itaguajé

4/6 Jardim Olinda

5/6 Paranapоema e Inajá

6/6 Brasilândia do Sul e Santo Antônio do Caiuá

7/6 Diamante do Norte e Palotina

8/6 Itaúna do Sul e Terra Roxa

9/6 Bela Vista do Paraíso, Francisco Alves, Iporã e Marilena

10/6 Bela Vista do Paraíso, Iporã e Nova Londrina

11/6 Alto Piquiri, Cambé e Terra Rica

12/6 Cafezal do Sul, Cambé e Perobal

13/6 Altônia, Prado Ferreira e São Jorge do Patrocínio

14/6 Esperança Nova e Pérola

15/6 Prado Ferreira e Xambrê

16/6 Florestópolis e São José da Boa Vista

17/6 Florestópolis e Jaguariaíva

18/6 Guaraci

19/6 Guaraci e Castro

20/6 Guaraci e Castro

22/6 Tibagi

23/6 Ventania

24/6 Telêmaco Borba

25/6 Imbaú

26/6 Reserva

27/6 Ponta Grossa

29/6 Ponta Grossa

30/6 Ponta Grossa

Fonte: Agência Estadual de Notícias