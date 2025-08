Centro de Apoio ao Autista de Paranavaí passa a ser entidade de utilidade pública estadual

O Centro de Apoio ao Autista de Paranavaí agora é oficialmente reconhecido como entidade de utilidade pública estadual. A conquista foi assegurada por meio da Lei nº 21.770/2025, de autoria do deputado estadual Luis Corti (PSB), sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Com o novo status jurídico, a instituição passa a ter mais condições de captar recursos públicos, firmar parcerias e ampliar seu atendimento às famílias que convivem com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Paranavaí e região.

Para o deputado, o reconhecimento é uma forma concreta de fortalecer quem trabalha na ponta, com seriedade e compromisso. Segundo ele, “estamos falando de um trabalho sério, conduzido por pessoas comprometidas com a transformação real da vida das famílias. O mínimo que o poder público deve fazer é oferecer ferramentas para que essas ações se multipliquem. Essa lei é um passo importante nessa direção. É uma honra poder colaborar com causas tão essenciais”.

Durante a solenidade de entrega do título, André Franco, representante do Centro, ressaltou que o reconhecimento é mais do que um ato jurídico. Para ele, “é o reflexo de uma luta coletiva por dignidade, visibilidade e respeito às famílias que convivem com o autismo”. Ele também destacou que a sensibilidade do deputado foi decisiva, afirmando que “Paranavaí dá hoje um exemplo ao Paraná de que é possível construir uma cidade mais justa e humana quando há união entre poder público, sociedade civil e instituições comprometidas”.

O vereador Carlos Augusto, um dos responsáveis por fazer essa indicação, também celebrou a conquista, destacando que a nova legislação representa um marco institucional para o município. "O título de utilidade pública concedido ao Centro de Apoio ao Autista de Paranavaí, por iniciativa do deputado Luis Corti, representa um marco de reconhecimento institucional à seriedade e relevância do trabalho desenvolvido. Com essa conquista, o Centro amplia suas possibilidades de acesso a recursos e parcerias, fortalecendo sua estrutura. Para as famílias, é a esperança de um atendimento mais contínuo, qualificado e digno. É a sociedade, com apoio do Legislativo, reafirmando seu compromisso com a inclusão e o respeito”.

Já o vereador Maurício, parceiro de Augusto nessa ação com o Centro, pontuou que a entrega do título representa um avanço importante para o Noroeste. Ele afirmou que “dar o título de utilidade pública ao Centro é reconhecer e valorizar os portadores do TEA e toda a rede de apoio que os cerca. Quando falamos de inclusão, falamos de amor, empatia, proximidade e qualidade de vida. Essa conquista é um grande avanço para Paranavaí e toda a região, que agora poderá fortalecer ainda mais o atendimento a quem mais precisa”.

