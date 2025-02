Chuva de dezembro diminui seca no Noroeste do Paraná, aponta monitor nacional

O mapa de janeiro do Monitor de Secas, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), feito em parceria com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), aponta redução da condição na região Noroeste do Paraná.

Divulgado sexta-feira (14/2), o mapa tem cores que delimitam a intensidade da seca nas diferentes regiões monitoradas, classificando-a de S0 (menos intensa) a S4 (mais intensa).

Em dezembro, a intensidade da seca na região Centro Norte do Paraná (Vale do Ivaí) recuou de grave (S2) para moderada a fraca (S1). Em janeiro, a parte sul da região Noroeste também teve recuo da seca, onde já é considerada fraca (S0).

“Esse recuo aconteceu devido à chuva acima da média em dezembro nesse local. Além disso, também foram registradas melhoras nos indicadores de curto prazo”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar, que participa mensalmente da elaboração do Monitor de Secas.

Ainda há registro de seca moderada em uma faixa do Norte ao extremo Noroeste do Paraná – o tipo de seca mais frequente no mapa de todo o País, segundo a ANA. Por esse motivo, mesmo com chuva e a categoria menos intensa, ainda podem ocorrer impactos na agricultura e nos reservatórios de abastecimento de água.

Na maior parte do Paraná não há registro de seca, e o Estado é um dos poucos que têm uma grande área em branco no mapa. No geral da Região Sul do País, a combinação de chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas aumentou a seca em duas categorias em áreas do Rio Grande do Sul, e houve avanço da seca fraca no Centro-Leste de Santa Catarina.

No país a preocupação maior é com a região Amazônica, que ainda registra seca extrema, mesmo com recuo e melhora dos indicadores.

Monitor – O Monitor de Secas iniciou em 2014 focado no semiárido, que sofria desde 2012 com a seca mais grave dos últimos 100 anos. Desde 2017, a ANA articula o projeto entre as instituições envolvidas e coordena o processo de elaboração dos mapas.

Todos os meses, o Simepar faz a análise das regiões Sul e Sudeste, utilizando dados como precipitação, temperatura do ar, índice de vegetação, níveis dos reservatórios e dados de evapotranspiração (a relação entre a temperatura e a evaporação da água). A cada três meses, o Simepar ainda coordena a elaboração do mapa completo.

Fonte: Agência Estadual de Notícias