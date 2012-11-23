Chuvas do fim de semana levaram 32 estações a atingirem a média histórica do mês

Vários sistemas meteorológicos ao mesmo tempo impactaram o Paraná neste domingo (23/11), causando chuvas volumosas, fortes rajadas de vento e precipitação de granizo. O tempo segue chuvoso nesta segunda-feira (24). A partir da terça-feira (25), a instabilidade atmosférica diminui em todo o Paraná, com o avanço de uma massa de ar mais seco, informa o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Com o volume de chuvas acumulado até domingo, 32 estações meteorológicas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) atingiram a média histórica para o mês. Oito estações meteorológicas tiveram o volume de chuvas para novembro mais alto dos últimos dez anos.

Os acumulados de chuva de domingo chegaram a 145,4 mm em Pontal do Paraná, 108,8 mm em Guaratuba, e 98,8 mm em Matinhos. Cidades como Guarapuava, Pinhão e Nova Laranjeiras, além de Laranjeiras do Sul, tiveram registro de precipitação de granizo.

“No oceano, uma área de baixa pressão bem distante do continente favoreceu a passagem de uma frente fria. Os efeitos dessa frente foram amplificados por um sistema de alta pressão localizado próximo à costa do Uruguai. A borda desse sistema de alta pressão ficou localizada entre Santa Catarina e o Paraná, reforçando a entrada de ventos provenientes do sudeste, que aumentaram as instabilidades e a entrada de umidade proveniente do oceano”, explica Bianca de Ângelo, meteorologista do Simepar.

Além disso, um cavado atmosférico próximo ao Paraguai intensificou a entrada de ar quente para o Paraná. “Quando esse ar mais aquecido encontrou o ar frio e úmido vindo do oceano, ocorreu um choque de massas que favoreceu o desenvolvimento vertical das nuvens. As nuvens de topo elevado resultaram na formação de granizo, além de volumes significativos de chuva e rajadas de vento fortes”, detalha Bianca.

As temperaturas elevadas registradas no Estado neste domingo (23) atuaram como combustível adicional para a formação dos eventos. A temperatura mais alta foi em Guaíra: 34°C, seguida de Loanda: 33,8°C. Ficaram na casa dos 32°C nas cidades de Altônia, Cambará, Paranavaí e Umuarama. Já Apucarana, Campo Mourão, Capanema, Cornélio Procópio, Cândido de Abreu, Formosa do Oeste (Inmet), Foz do Iguaçu, Joaquim Távora (Inmet), Londrina, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Nova Tebas (Inmet), Planalto (Inmet), Santa Helena, Santo Antônio da Platina, São Miguel do Iguaçu e Ubiratã tiveram máximas entre 30°C e 31°C.

Com relação às rajadas de vento, destacam-se os registros de Nova Tebas (Inmet), Joaquim Távora (Inmet), Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Santa Maria do Oeste e Santo Antônio da Platina, com valores acima dos 60 km/h. Todas as regiões estavam sob aviso meteorológico desde sexta-feira (21) e receberam alertas da Defesa Civil.

VOLUME HISTÓRICO DE CHUVA – Contando o volume de chuva acumulado em novembro até domingo, 32 estações meteorológicas do Simepar com mais de seis anos de instalação atingiram a média histórica de chuva uma semana antes de o mês acabar.

São elas Altônia, Apucarana, Capanema, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Cascavel, Cerro Azul, Cianorte, Cornélio Procópio, Curitiba, Distrito de Entre Rios em Guarapuava, Foz do Iguaçu, Guaíra, Guarapuava, Guaratuba, Irati, Jaguariaíva, Lapa, Laranjeiras do Sul, Loanda, Londrina, Maringá, Distrito de Horizonte em Palmas, Palotina, Paranavaí, Pinhão, Santa Helena, Santo Antônio da Platina, São Miguel do Iguaçu, Telêmaco Borba, Toledo, e Ubiratã.

O destaque fica para cidades como Campo Mourão, Cândido de Abreu, Cianorte, Cornélio Procópio, Londrina e Santa Helena, onde o volume de chuvas já superou em mais de 100 mm a média histórica (confira abaixo a lista completa).

Em Cornélio Procópio, este é o volume de chuvas mais alto da série histórica, ou seja, desde a instalação da estação meteorológica no município, em 2018. Em Apucarana, Cândido de Abreu, Campo Mourão, Cianorte, Guaratuba, Lapa, Londrina e Santa Helena, foi o novembro com maior acumulado de chuva desde 2015. No caso de Campo Mourão e Cianorte, que tiveram novas estações meteorológicas instaladas em 2017 e 2016, respectivamente, é o volume de chuvas mais alto da série histórica.

Em Cerro Azul, foi o novembro com maior acumulado de chuva desde 2020. Em Palotina foi o novembro com maior acumulado de chuva desde 2017. Em Pinhão e em Telêmaco Borba foi o novembro com maior acumulado de chuva desde 2019.

PREVISÃO – Por conta da chuva, as temperaturas tiveram acentuado declínio entre sábado (22) e domingo (23), principalmente na faixa Leste. Em Curitiba, sábado a máxima foi de 25,7°C e domingo caiu para 19,2°C. A capital amanheceu com 14°C nesta segunda-feira (24). No sábado Guaraqueçaba teve máxima de 27,3°C e domingo a temperatura a tarde foi para 22,8°C. A cidade registrou 18°C de temperatura mínima nesta segunda-feira. Já Guaratuba no sábado teve 26,7°C de máxima, domingo teve 20,7°C, e nesta segunda-feira a mínima foi de 17,6°C.

Na região Sul a diminuição das temperaturas também foi expressiva. General Carneiro (INMET) registrou temperatura máxima de 29,8°C no sábado (22) e apenas 18,1°C no domingo (23). Nesta segunda-feira (24), a mínima foi de 13,1°C. Em Palmas, a máxima de sábado foi de 27,2°C, de domingo foi de 21,2°C, e a mínima desta segunda-feira foi de 12,9°C.

As temperaturas seguem amenas no início desta semana, pois a chuva permanece. No Centro e no Leste as temperaturas máximas não deverão ultrapassar os 22ºC nesta segunda-feira, por conta da maior cobertura de nuvens ao longo do dia. Já nas faixas Oeste e Norte, as temperaturas máximas chegam perto dos 30ºC.

“Nesta segunda-feira, o cavado meteorológico em médios níveis da atmosfera mantém as chuvas em todas as regiões do Estado, com pancadas que pontualmente podem ser fortes, acompanhadas de raios e distribuídas de maneira irregular, sobretudo na metade Leste. Há também o risco para ocorrência de tempestades isoladas, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e também queda de granizo em alguns municípios”, explica Júlia Munhoz, meteorologista do Simepar.

A parte Sul do Litoral paranaense está sob aviso meteorológico de atenção, com risco alto para possíveis alagamentos, enxurradas e movimento de massa. Os dados são do Boletim de Gestão de Riscos, emitido pelo Simepar em parceria com a Defesa Civil. De acordo com o documento, a chuva deve ser manter presente por boa parte do dia no Leste do Paraná devido ao forte transporte de umidade do oceano para o continente, que poderá proporcionar acumulados expressivos de chuva em todo o Litoral e serra do mar, destacando-se o Litoral Sul, onde os acumulados de chuva em 24h poderão ultrapassar os 150 mm.

Já ao longo da tarde, principalmente, novas tempestades isoladas podem ser observadas nas demais áreas do Estado. No extremo Oeste e extremo Noroeste, o risco é baixo para tempestades isoladas, chuva volumosa e persistente, descargas elétricas, rajadas de vento e precipitação de granizo localizado. O resto do Paraná está em aviso meteorológico de observação, com risco moderado para estas ocorrências.

A partir da terça-feira (25), quando a instabilidade atmosférica diminui em todo o Paraná, espera-se o predomínio de sol no Interior do Estado. “Já no Centro-Sul, Campos Gerais, Sudoeste e Leste, há maior cobertura de nuvens baixas durante o amanhecer e ao final do dia, e com isso há possibilidade de chuva fraca e ocasional ao longo do dia, principalmente entre a Serra do Mar e as praias”, explica Júlia.

As temperaturas mínimas diminuem no início da manhã, ficando perto dos 10°C em cidades do Centro, Sul e Leste, e entre 12°C e 14°C no Oeste e no Norte. À tarde, o sol aparece entre nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas em todo o Paraná. No Leste, Campos Gerais, Sudoeste e Centro-Sul, as máximas ficam entre 23ºC e 25ºC, enquanto no Oeste e Norte variam entre 28ºC e 30ºC.

Na quarta e na quinta-feira (26 e 27), desde o Litoral até as áreas centrais, haverá maior cobertura de nuvens baixas, mas ao longo do dia espera-se o predomínio de sol em todas as regiões do Estado. Entre o Centro-Sul, Sudoeste, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba, as temperaturas mínimas deverão ficar em torno de 11ºC e 13ºC.

No período da tarde, aquece mais. As máximas deverão se aproximar dos 25ºC em todo o Paraná, com cerca de 30ºC e 32ºC nas faixas oeste e norte. “Em ambos os dias, não se descarta alguma pancada de chuva localizada e de curta duração, especialmente na metade sul do Paraná. situações bem típicas da primavera, ressalta Júlia.

Já a sexta-feira (28) será marcada pelo aquecimento expressivo em todo o território paranaense. À tarde, as temperaturas máximas deverão se aproximar dos 30ºC em todas as regiões, até mesmo atingir 35ºC em municípios das metades oeste e norte. Algumas áreas de instabilidade irregulares com raios não estão descartadas no período de maior aquecimento, à tarde.

Estações meteorológicas com mais de seis anos de instalação que atingiram a média histórica de chuva uma semana antes do mês acabar:

Estação / Média histórica de acumulado de chuva para novembro / Volume acumulado de chuva em novembro de 2025 até domingo (23)

Altônia / 139,6 mm / 209,6 mm

Apucarana / 160,6 mm / 259,8 mm

Capanema / 149,9 mm / 210,4 mm

Campo Mourão / 145,1 mm / 294,2 mm

Cândido de Abreu / 130,1 mm / 303,2 mm

Cascavel / 176,6 mm / 184,2 mm

Cerro Azul / 105,9 mm / 127 mm

Cianorte / 114,9 mm / 275,6 mm

Cornélio Procópio / 139,3 mm / 282,6 mm

Curitiba / 121,3 mm / 134 mm

Distrito de Entre Rios, em Guarapuava / 142,6 mm / 142,4 mm (já se considera dentro da média)

Foz do Iguaçu / 148,3 mm / 155,4 mm

Guaíra / 153,1 mm / 229,8 mm

Guarapuava / 134 mm / 179,2 mm

Guaratuba / 218,1 mm / 313,8 mm

Irati / 102,1 mm / 104,8 mm

Jaguariaíva / 157,1 mm / 196 mm

Lapa / 109,3 mm / 154,8 mm

Laranjeiras do Sul / 140,3 mm / 145,6 mm

Loanda / 77,5 mm / 92,2 mm

Londrina / 154,5 mm / 269,4 mm

Maringá / 125,7 mm / 174,6 mm

Distrito de Horizonte, em Palmas / 103,4 mm / 121 mm

Palotina / 142,1 mm / 187 mm

Paranavaí / 136,2 mm / 145,2 mm

Pinhão / 149,7 mm / 180,4 mm

Santa Helena / 156,0 mm / 310,8 mm

Santo Antônio da Platina / 130,1 mm / 184,2 mm

São Miguel do Iguaçu / 169,9 mm / 189,4 mm

Telêmaco Borba / 136,1 mm / 148,4 mm

Toledo / 168,4 mm / 194 mm

Ubiratã / 115,4 mm / 204,4 mm.

