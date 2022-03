Com investimento de R$ 36 milhões, Noroeste terá 600 km de rodovias recuperadas

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou esta semana a classificação final da licitação para conservar 592,36 quilômetros de rodovias na região Noroeste do Estado, dividida em dois lotes. O edital vai atender a população de 27 municípios próximos à divisa com São Paulo e da região de Paranavaí.

O Consórcio Asphalt Compasa, formado pelas empresas Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda. e Asphalt Pavimentação Asfáltica Ltda., foi declarado vencedor de ambos os lotes, por ter apresentado as propostas de preços mais vantajosas e ter seus documentos de habilitação aprovados, em ambos os casos. O investimento ao todo será de R$ 36.204.484,67, com prazo de execução de um ano.

A publicação da classificação final, tanto em Diário Oficial como no portal Compras Paraná, dá início a prazo de cinco dias úteis para recursos das outras participantes quanto ao resultado, até o dia 14 de março. Caso algum recurso seja interposto, será realizado igual período para contrarrazões das empresas objeto de recurso. Todos os documentos serão analisados pelo DER/PR, que pode alterar ou não o resultado com base nos argumentos apresentados.

Encerrada essa fase, o resultado será homologado e tem início os trâmites internos para assinatura dos contratos.

O edital prevê a execução de serviços rotineiros de conservação, como remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e tapa buracos emergencial. Ao todo serão beneficiados 271.151 habitantes, além de todos os condutores que trafegam pela região.

Lote A – 263,09 km – R$ 15.676.261,15

Municípios: Diamante do Norte, Guairaçá, Inajá, Itaguajé, Itaúna do Sul, Jardim Olinda, Marilena, Nova Londrina, Paranapoema, Paranavaí, Santo Antônio do Caiuá, São João do Caiuá e Terra Rica

Rodovias: PRC-158, PR-180, PR-182, PR-340, PR-464, PR-494, PR-556, PR-557, PR-569 e PR-577

Lote B – 329,27 km – R$ 20.528.223,52

Municípios: Alto Paraná, Amaporã, Loanda, Mirador, Nova Aliança do Ivaí, Paraíso do Norte, Paranavaí, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, São Pedro do Paraná e Tamboara

Rodovias: PRC-158, PR-182, PR-218, PR-478, PR-492, PR-559, PR-561, PR-576, PR-691 e PR-930

Fonte: Agência Estadual de Notícias