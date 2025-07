Concessão do Lote 4, principais obras da BR-376 entre Nova Londrina e Maringá

Com a recente aprovação dos editais de concessão feita pela ANTT, a equipe do Paranavaí Online se debruçou sobre a documentação para trazer as principais obras dos trechos mais próximos a Paranavaí.

Veja também: ANTT aprova editais de concessão dos lotes 4 e 5; leilões serão em outubro

O lote 4 tem 627,52 quilômetros de extensão e abrange três rodovias federais (BR-272, BR-369 e BR-376) e oito estaduais (PR-182, PR-272, PR-317, PR-323, PR-444, PR-862, PR-897 e PR-986). O trecho passa pelas regiões Oeste, Noroeste e Norte do Paraná, conectando tanto a fronteira com o Paraguai, em Guaíra, até a divisa com São Paulo, em Diamante do Norte.

Para este levantamento, devido a extensão do lote, nos concentramos os seguintes trechos:

• Rodovia BR-376/PR, com início na Rua Sebastião Moraes, no município de Nova Londrina, até o acesso ao Contorno Norte, no município de Maringá;

• Rodovia PR-182, com início na divisa do estado do Paraná com São Paulo, até a Rua Sebastião Moraes, no município de Nova Londrina;

Duplicações:

No trecho da concessão, a BR-376 será duplicada entre o final da pista dupla na saída de Paranavaí até trevo de Nova Londrina, onde há a interseção para a PR-577 (sentido Porto São José). As obras devem ser concluídas até o final do sétimo ano da concessão, sendo que até o sexto ano o trecho até aproximadamente a fazenda Matão deverá estar duplicado.

Contornos:

Serão dois contornos novos na região, Contorno de Nova Londrina, que será construído com pouco mais que 4 quilômetros, e Contorno de Itaúna do Sul, com pouco mais que 5 quilômetros, ambos na PR-182. Deverão ser entregues até o final do oitavo ano da concessão.

Faixas adicionais:

Serão dois trechos de faixas adicionais entre Nova Londrina e Itaúna do Sul, um em cada sentido, com pouco mais que 4 quilômetros cada trecho. Devem ser entregues até o final do oitavo ano da concessão.

Marginais:

Um trecho novo em Alto Paraná, iniciando próximo a um novo acesso que será construído até a marginal existente atualmente, pouco mais de um quilômetro de nova marginal. Outro trecho em Nova Esperança, iniciando aproximadamente no cruzamento com a PR-463 indo sentido Maringá aumentando a marginal existente por pouco mais de um quilômetro. E outra marginal em Iguatemi, iniciando próximo ao atual acesso do distrito até pouco mais de um quilômetro e meio sentido Maringá, nos dois sentidos da rodovia. E já na entrada de Maringá, um trecho de pouco mais de 2 quilômetros antes do acesso ao Contorno Norte até o início do Contorno, nos dois sentidos. Todas as marginais devem ser entregues até o final do terceiro ano da concessão.

Correção de traçado:

Na PR-182 será feita a correção na curva logo após o trevo de acesso a Diamante do Norte (por volta do quilômetro 8 da rodovia), correção na segunda curva após Itaúna do Sul, sentido Diamante do Norte (por volta do quilômetro 14) e correção na curva após Nova Londrina, sentido Itaúna do Sul (por volta do quilômetro 28). Todas essas correções devem ser entregues até o oitavo ano da concessão.

Novas interseções:

Na BR-376 em Paranavaí, no final da rua Guerino Pomin, será feita uma nova interseção. Em Alto Paraná também será construída uma nova interseção, aproximadamente no quilômetro 120, próximo de onde atualmente se inicia a marginal do segundo acesso no sentido Maringá e, por fim, outra interseção em Iguatemi, onde hoje é a primeira rotatória de acesso ao distrito. Todas essas interseções serão do tipo diamante e devem ser entregues até o final do terceiro ano da concessão.

Ainda na BR-376, entre Paranavaí e Maringá, serão construídos sete parclos, todos até o terceiro ano da concessão. Esses parclos substituirão os retornos em nível que existem atualmente e que serão demolidos.

Também serão construídos entre Paranavaí e Nova Londrina um total de seis rotatórias alongadas, acesso a Guairaçá, acesso a Mandiocaba, acesso a Piracema (até o sexto ano da concessão), acesso a Loanda, acesso a Nova Londrina (no sétimo ano) e acesso a destilaria Melhoramentos, próximo a Nova Londrina (no oitavo ano). Na PR-182 será construída uma rotatória alongada no acesso a hidrelética de Rosana, onde hoje já existe um acesso a mesma (até o oitavo ano).

Serão nove retornos entre Paranavaí e Nova Londrina na BR-376, todos em X, entregues entre o sexto e o sétimo ano da concessão. Além desses, outros três serão construídos na PR-182.

Será construída uma nova passarela em Paranavaí, próxima ao quilômetro 106 da rodovia. Além desta, outras doze passarelas serão construídas entre Paranavaí e Maringá, todas até o terceiro ano da concessão. Na PR-182, uma passarela será construída próximo ao acesso a Diamante do Norte, de frente ao posto Mahle (entregue até o oitavo ano da concessão).

Também serão construídas ciclovias, somente em Paranavaí serão quase quatro quilômetros de ciclovias a serem implantadas entre o novo acesso no final da Guerino Pomin até a trincheira existente próxima a Incopostes (ciclovia sendo entregue até o terceiro ano da concessão).

Entre outras obras, serão construídos diversos pontos de ônibus bem como passagens de fauna.

Há gatilhos para duplicação em trechos onde hoje o movimento não foi suficiente para pedir duplicação, tanto na BR-376 como na PR-182.

E por fim, será construída uma nova praça de pedágio no quilômetro 58, entre Guairaçá e Nova Londrina.

Texto: Paranavaí Online, com informações extraídas do edital de concessão