DER/PR começa conservação entre Santa Cruz de Monte Castelo e Querência do Norte

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), iniciou as atividades do seu novo Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias (ProMAC) na PR-218, entre Santa Cruz de Monte Castelo e Querência do Norte, na região Noroeste.

Nesta primeira etapa o trecho está recebendo desconfinamento lateral de bordo, em que é removida uma camada superficial de solo ao lado da pista, utilizando motoniveladora (patrola), ao longo de todos segmentos que precisam de reforço de drenagem. Este serviço facilita o escoamento de água sobre a pista para ser absorvida pelo terreno natural, ajudando a preservar o pavimento contra o acúmulo de chuva.

E já estão sendo programados os serviços de melhorias diretamente no pavimento também, que devem começar em breve e vão atender várias rodovias na região.

Esse trecho está incluso no lote 31 do ProMAC, que contempla 298,11 quilômetros, incluindo a PR-180, PR-182, PR-218, PR-478, PR-557, PR-569, PR-576, PR-577, PR-578 e PR-691. Com investimento de R$ 99,2 milhões e prazo de execução de três anos, até 2029, o lote beneficia os municípios de Amaporã, Diamante do Norte, Guairaçá, Loanda, Marilena, Nova Londrina, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí, São Pedro do Paraná e Terra Rica.

PROGRAMA – O ProMAC prevê a conservação periódica, com serviços de fresagem, reperfilagem, microrrevestimento asfáltico e aplicação de camada de reforço em concreto asfáltico usinado a quente; e a conservação de segurança ao usuário, com as soluções de remendos superficiais, remendos profundos, além da selagem de trincas com emulsão asfáltica e pó de pedra ou areia.

Também estão contempladas a conservação dos acostamentos, melhorias no sistema de drenagem de águas, sinalização horizontal, tachas e tachões refletivos, e serviços complementares.

Fonte: Agência Estadual de Notícias