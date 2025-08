DNIT conclui acesso ao município de Atalaia, na BR-376/PR, em Nova Esperança

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluiu nesta segunda-feira (28/7), a recomposição do aterro próximo do acesso ao município de Atalaia, na BR-376/PR, região de Nova Esperança. A pista foi liberada ao tráfego, restabelecendo a fluidez e a segurança para os usuários no local.

Já o acesso para Colorado permanece em obras, devido à complexidade da intervenção. Está em andamento a construção de uma cortina de concreto com tirantes, técnica necessária para resgatar a estabilidade do solo e segurança estrutural. A previsão é que a alça seja liberada até novembro de 2025.

As obras fazem parte de um conjunto de intervenções emergenciais iniciadas para reparar danos provocados por sequência de erosões decorrentes das intensas chuvas do último verão.

No km 137 da rodovia, as equipes trabalharam na implantação de um novo sistema de drenagem e na recomposição do aterro com rocha. Essa medida reforça a estrutura da pista e aumenta a segurança para quem trafega pelo trecho. Um pouco antes, no km 136, os trabalhos incluem a construção de uma cortina atirantada para contenção do aterro. Essa técnica de engenharia garante maior estabilidade e evita novos deslizamentos na área.

O investimento total é de aproximadamente R$ 12 milhões, mantido conforme previsto, com recursos do Governo Federal. O DNIT segue reforçando seu compromisso com a segurança viária e a plena recuperação das condições de tráfego na BR-376/PR.

Fonte: DNIT