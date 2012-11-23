Em projeto inédito, Sanepar abre edital para ampliar distribuição de lodo para a agricultura

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) apresenta uma oportunidade inovadora e inédita a produtores rurais da região Noroeste que desejam se beneficiar com o uso do lodo agrícola em suas lavouras. Foi lançada nesta quinta-feira (12) a 1ª chamada do Edital de Credenciamento para Uso de Biossólidos na modalidade "Reserva". Por meio deste edital, donos de pequenas, médias e grandes propriedades rurais poderão solicitar e garantir, mediante pagamento de Valor Básico de Disponibilidade (VBD) + Transporte, a utilização do biossólido, denominado de SaneBio.

O diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, destacou o trabalho de criação de receitas acessórias pela empresa. “Essa iniciativa transforma um passivo da empresa em um ativo. Esse projeto de disponibilização para agricultura já é desenvolvido há um bom tempo pela Sanepar, mas a partir de agora passamos a oferecer uma regularidade de reserva para os interessados, gerando uma previsão de receitas para a empresa que será investida no desenvolvimento de novas tecnologia e na modicidade das tarifas para os clientes”, declarou.

“Essa inovação foi estudada e aplicada para facilitar e permitir maior previsibilidade ao agricultor no uso do lodo tratado da Sanepar e agilizar esse processo. A Companhia vai continuar disponibilizando o biossólido para pequenos produtores de forma gratuita por meio do Programa de Destinação do Lodo. Porém, nesta nova modalidade Reserva – VBD, o agricultor terá a garantia da disponibilização do biossólido na quantidade e no prazo necessários para atender as suas necessidades, por um valor quase simbólico”, esclareceu o diretor-presidente da Companhia.

Presente no lançamento do edital, o gerente de sustentabilidade do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), Amauri Ferreira, fez questão enaltecer os envolvidos no projeto. “O Paraná é referência na agricultura para o Brasil e cada vez mais vamos resgatando os valores da sustentabilidade. Por isso, parabenizo os técnicos envolvidos nesse projeto que transforma um resíduo em um produto sustentável e de ótima qualidade para uso na agricultura do nosso Estado”, disse.

Nesta primeira etapa do projeto, serão produzidos SaneBio nas unidades da Sanepar de Campo Mourão, Cianorte, Maringá, Nova Londrina, Paiçandu, Paranavaí e Umuarama. Mas o solicitante poderá também transportar e utilizar em outras cidades, incluindo até o estado de São Paulo.

COMO SOLICITAR – A solicitação deve ser feita direto no site da Sanepar. O credenciamento para a 1ª chamada dos lotes de SaneBio já disponíveis pode ser feito até o dia 10 de abril. A Sanepar disponibiliza um e-mail para tirar dúvidas e dar mais informações sobre o programa: sanebio@sanepar.com.br. Todas as informações sobre documentação exigida, tipos de lodo, valores por tonelada e mais detalhes do processo estão no edital.

O lodo agrícola é uma alternativa com alta performance, custo bastante competitivo e desempenho igual ou superior a biofertilizantes de mercado. Ao solicitar o lodo agrícola na modalidade Reserva – VBD, o produtor garante a reserva da quantidade e da data em que poderá contar com este insumo, podendo escolher a melhor logística de transporte e o tipo mais adequado de biossólido para a cultura que ele cultiva.

“O Valor Básico de Disponibilidade (VBD) refere-se ao valor a ser pago pelo solicitante calculado com base na tonelagem de biossólido disponibilizado e definido por meio de projeto agronômico, também elaborado pela Sanepar. O volume mínimo de solicitação é de 50 toneladas e o volume máximo não pode ser superior a 60% da quantidade disponibilizada em cada lote”, comentou o especialista Charles Carneiro, da Diretoria de Inovação e Novos Negócios da Sanepar.

Para credenciar-se, o solicitante deve preencher formulário no site com dados pessoais, culturas em que deseja utilizar o produto, quantas toneladas pretende aplicar, tamanho em hectares da área que deve receber o insumo, tipo de transporte (se próprio, terceirizado ou via contrato com a Sanepar). É necessário, também, anexar análise de fertilidade do solo da área solicitada e marcar no Google Earth o local aproximado da propriedade e da área que receberá o biossólido, incluindo a marcação de residências e poços existentes na área.

“A recomendação agronômica, o projeto agronômico, a pesagem e o carregamento são serviços realizados pela Sanepar. Pedágios e aplicação na propriedade são responsabilidades do solicitante. Quanto ao transporte, o credenciado pode solicitar à Sanepar o transporte do biossólido, mediante pagamento, ou pode optar por transporte próprio ou contratado, desde que o veículo seja licenciado para tal atividade, compatível e tenha autorização ambiental para transporte de resíduo sólido não perigoso, de acordo com as normas técnicas de segurança”, explicou o engenheiro agrônomo Marco Aurélio Knopik, responsável técnico da Sanepar.

Ao admitir a solicitação, a Sanepar verifica se todos os requisitos exigidos (baseados nas exigências técnicas agronômicas e das legislações de órgãos ambientais) foram seguidos e inicia o processo de análise e aprovação. Técnicos da Companhia avaliam, por exemplo, se a área definida é apta a receber o biossólido e se a quantidade pretendida está adequada. Após o encerramento do período de inscrições, em até 20 dias o solicitante terá retorno da Sanepar.

Após receber via e-mail a conta serviço (boleto), o solicitante terá um prazo de até 10 dias corridos para fazer o pagamento e, emitida a autorização de coleta, o biossólido deverá ser retirado em até 15 dias em uma das Unidades de Gerenciamento de Lodo indicadas. Após o término do transporte, todo o volume de lodo precisa ser aplicado no solo em até 30 dias, no máximo.

SANEBIO E VALORES – O edital que oportuniza a reserva do biossólido será realizado em períodos específicos de, em geral, 30 dias corridos, conforme divulgação no site da Sanepar para cada chamada. As solicitações não contempladas, mas que atenderem a todos os critérios de elegibilidade, automaticamente serão posicionadas em cadastro de reserva para lotes subsequentes.

Os valores dos cinco tipos de biossólido foram definidos de acordo com o teor de umidade, teores de nutrientes e intensidade de tratamento (mais ou menos cal). A disponibilidade de novos lotes, os períodos de credenciamento e os prazos para solicitação sempre serão informados no site da Sanepar.

RECONHECIMENTO – A Sanepar é reconhecida e citada no Brasil e em outros países como exemplo pelo seu engajamento com os princípios da produção mais limpa, e também por ter transformado radicalmente sua gestão de lodo. A Companhia deu um salto estratégico expandindo suas rotas de destinação do lodo, em especial nos últimos anos.

“Até 2023, a Companhia tinha majoritariamente apenas três opções de destinação do lodo: reciclagem agrícola, biodigestão e aterro sanitário. Com pesquisa, melhorias de gestão e desenvolvimento operacional nessa área, em 2026 já são dez estratégias postas em escala, que agora somam-se a esta valoração de uma das mais importantes rotas – a agricultura –, garantindo e expandindo as possibilidades de destino correto e adequado ao lodo de esgoto”, explicou o diretor de Inovação e Novos Negócios da Sanepar, Anatalicio Risden Junior.

Apenas nos anos 2024 e 2025, a Sanepar destinou cerca de 60 mil toneladas de lodo higienizado a 315 agricultores paranaenses, promovendo a correção do solo e o aporte de nutrientes para culturas como soja, milho, trigo e café, fazendo do Paraná o estado com maior aplicação dessa técnica no País.

A destinação final do material proveniente do processo de tratamento do esgoto doméstico ainda é um dos maiores desafios do setor de saneamento básico. A produção desse material é diretamente proporcional à expansão e eficiência dos sistemas de tratamento. No ano passado, o gerenciamento de quase 300 mil toneladas de lodo úmido (0,5 a 99% ST) geradas nas 269 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) da Sanepar exigiu da Companhia um gasto de mais de R$ 60 milhões.

Fonte: Agência Estadual de Notícias