Estado entrega novo trevo rodoviário entre Porto Rico e São Pedro do Paraná

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), concluiu a obra de implantação do novo trevo rodoviário no entroncamento da PR-478 e PR-576, limite entre os municípios de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste.

As antigas pistas foram substituídas por uma nova rotatória fechada, que permite realizar todos os movimentos necessários, incluindo retornos, com segurança e conforto para os usuários, prevenindo os acidentes que antes aconteciam no local.

Além da pavimentação da rotatória, também foi implantado um novo sistema de drenagem de águas, nova sinalização horizontal e sinalização vertical, além de instalação de dispositivos de segurança viária, como tachas refletivas e defensas metálicas, plantio de grama e realizados serviços complementares.

Durante a obra, o tráfego foi realizado por um desvio provisório implantado próximo ao trecho, para minimizar transtornos durante o andamento dos trabalhos.

Ao todo foram investidos R$ 2.059.434,36 nessa empreitada, concluída dentro do prazo original, já beneficiando moradores e os visitantes das praias de água doce da Costa Noroeste do Paraná, que recebe milhares de turistas todos os anos durante a temporada de verão.

Fonte: Agência Estadual de Notícias