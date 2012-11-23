Estado entrega óculos da 2ª fase do Bons Olhos Paraná em seis municípios nesta semana

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), inicia nesta semana as primeiras entregas da segunda fase do Programa Bons Olhos Paraná. Serão distribuídos 1.311 óculos de grau para estudantes da rede pública de seis municípios paranaenses.

A agenda começa na terça-feira (2), no Noroeste do Estado. Em Loanda, 379 estudantes receberão os óculos. Na sequência, Terra Rica será contemplada com mais 179 entregas. Na quarta-feira (3), o cronograma segue por Alto Paraná, onde serão entregues 167 óculos. O maior volume desta etapa será destinado a Mandaguaçu, com 466 estudantes beneficiados. Depois, o programa chega a Engenheiro Beltrão, com 83 entregas, e encerra a rodada em Corumbataí do Sul, contemplando 37 crianças e adolescentes.

A nova etapa do Bons Olhos Paraná vai ampliar ainda mais o alcance da iniciativa. Ao todo, mais de 540 mil alunos serão atendidos em 275 municípios do Estado. Para garantir a continuidade e a expansão do programa, o investimento previsto é de R$ 64,7 milhões, com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), deliberados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA-PR).

Para a secretária do Desenvolvimento Social e Família em exercício, Luiza Simonelli, o Bons Olhos Paraná é um programa que transforma realidades dentro e fora da sala de aula. “Muitas crianças têm dificuldade de aprendizagem simplesmente porque não conseguem enxergar bem. Garantir esse atendimento significa promover inclusão, autoestima e mais oportunidades para o futuro. Nesta nova etapa, ampliamos o alcance do programa para levar saúde visual e dignidade a ainda mais estudantes paranaenses”, afirma.

Criado para integrar saúde, educação e cidadania, o programa tem como objetivo identificar precocemente problemas de visão e garantir melhores condições de aprendizagem e desenvolvimento para crianças e adolescentes da rede pública.

Na primeira fase do programa, iniciada em abril de 2025, o Bons Olhos Paraná realizou mais de 84 mil atendimentos oftalmológicos e 55 mil testes ortópticos, além de entregar 8.300 óculos em 93 municípios do Paraná. “A iniciativa vem se consolidando como uma importante política pública voltada à saúde ocular e ao desempenho escolar dos estudantes paranaenses”, diz a secretária.

Fonte: Agência Estadual de Notícias