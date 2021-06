Estado vai restaurar e ampliar rodovia entre Iguaraçu e a divisa com São Paulo

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) lançou dois editais para contratar a elaboração de projetos executivos de restauração e ampliação da capacidade da PR-317, de Iguaraçu até a ponte sobre o Rio Paranapanema, na região Noroeste do Estado, divisa com São Paulo. O investimento é de quase R$ 7 milhões.

Os projetos deverão contemplar toda a restauração da pista existente no trecho de 70,13 quilômetros e a implantação de soluções que melhorem o tráfego, como terceiras faixas, acostamentos, acessos e interseções.

“Acreditamos no potencial da PR-317, uma ligação muito importante com o estado de São Paulo, por onde a região Noroeste do Paraná pode escoar sua safra e transportar seus produtos”, diz o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. “Com esses novos projetos e a duplicação entre Iguaraçu e Maringá, que também estamos licitando, essa rodovia vai se tornar uma verdadeira rota estratégica, uma conexão interestadual de destaque para o setor produtivo de toda a região”.

O primeiro edital, lote 01, inicia na ponte sobre o Rio Paranapanema (sem incluir a estrutura) e segue até o município de Nossa Senhora das Graças, em um total de 34,24 quilômetros de extensão. Além da restauração do pavimento, o projeto deverá contemplar a execução de interseções em desnível nos entroncamentos com a PR-340, acesso para Santo Inácio, e com a PR-463, acesso para Colorado, bem como a implantação de um Posto da Polícia Rodoviária Estadual em Santo Inácio.

O projeto inclui, ainda, a remodelação do viaduto de acesso à Usina Alto Alegre e a possibilidade de implantar uma interseção em desnível também no acesso secundário de Santo Inácio.

Segundo Edital – No segundo edital, lote 02, o projeto inicia no entroncamento com a PR-542 e segue até Iguaraçu, com uma extensão de 35,89 quilômetros. Ele incluirá interseções em desnível no acesso para Nossa Senhora das Graças, e nos entroncamentos com a PR-458, tanto no acesso para Lobato quanto no acesso principal para Santa Fé, com marginais em ambos os lados da rodovia no perímetro urbano desta última.

Também serão avaliadas melhorias na ponte sobre o Rio Bandeirantes e a necessidade de interseções em desnível no acesso secundário para Santa Fé e no entroncamento com a PR-550, acesso para Munhoz de Melo.

“Além da restauração e faixas extras, a rodovia também deverá receber acostamentos, rótulas fechadas alongadas nas interseções em nível, regularização dos acessos, novos passeios e ciclovias ou faixas compartilhadas onde for aplicável”, explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti. “E os projetos deverão conversar entre si, garantindo que as obras sejam compatíveis, inclusive com o trecho que será duplicado na mesma rodovia”.

As autorizações para licitar os projetos de engenharia foram assinadas na presença de autoridades de Maringá e Iguaraçu e de deputados estaduais que representam a região, no auditório do DER/PR, em Curitiba. A elaboração dos dois projetos tem prazo de execução de 360 dias (12 meses), contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Editais – Os editais estão disponíveis no portal Compras Paraná e foram enviados para empresas e consórcios que participaram de solicitação de manifestação de interesse realizada no ano passado. Elas têm até o dia 27 de julho para protocolar suas propostas técnicas e propostas de preços, que serão avaliadas para definir o vencedor de cada licitação, ambas realizadas na modalidade Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (SBQC).

As aberturas dos envelopes com as propostas técnicas do lote 01 e lote 02 estão marcadas para o dia 28, às 14 horas e às 15 horas, respectivamente.

O orçamento estimado para o lote 01 é de R$ 3.206.733,11 e de R$ 3.764.438,51 para o lote 02, por meio do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Maringá – O DER/PR também está licitando a elaboração do projeto e execução da obra de duplicação da PR-317 entre Maringá e Iguaraçu, trecho de 21,82 quilômetros. Ela inclui cinco quilômetros de vias marginais, três interseções em desnível, cinco retornos, duas passarelas e a duplicação da ponte sobre o Rio Pirapó.

O prazo para execução, após assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço, é de 720 dias (24 meses). Os projetos básico e de engenharia devem ser finalizados durante os primeiros 210 dias, mas os serviços no trecho podem ter início até os primeiros 180 dias, conforme os projetos, divididos em subtrechos, forem sendo aprovados.

O anteprojeto da obra foi doado pela Associação Comercial e Industrial de Maringá (Acim), e revisado pelo DER/PR, para ser utilizado como base para a licitação do projeto de engenharia e da execução da duplicação.

Fonte: Agência Estadual de Notícias