Governador anuncia quase R$ 120 milhões em investimentos para Querência do Norte

O governador Carlos Massa Ratinho Junior apresentou, nesta sexta-feira (20), um pacote de investimentos de R$ 120 milhões para o município de Querência do Norte, na região Noroeste do Paraná. Durante a solenidade, também foi entregue a pavimentação da estrada rural que liga a PR-218 ao distrito de Icatu, viabilizada pela Secretaria da Infraestrutura e Logística (Seil), com aporte de R$ 4,1 milhões.

O novo pacote de recursos envolve a pavimentação de duas estradas rurais da região, pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), no valor de R$ 54,8 milhões, e cerca de R$ 60 milhões em obras da Secretaria de Estado das Cidades (Secid) para infraestrutura urbana, segurança e lazer.

“Era uma cidade com uma demanda muito grande de infraestrutura. Estamos investindo na modernização do parque de máquinas, na pavimentação de todas as ruas do município, na base da polícia de fronteira, que vai ser inaugurada em julho. Tudo isso está dando oportunidade de mudar a história de Querência do Norte”, destacou o governador.

“É uma cidade de beleza natural, que vive do turismo, e que vamos fortalecer ainda mais”, complementou.

O prefeito Alex Sandro Fernandes não escondeu a satisfação com os recursos. “Para nós é algo inimaginável receber esse tanto de investimento. Vamos tirar a poeira e a lama e levar qualidade de vida ao nosso povo”, falou. “Uma cidade que é a capital do arroz, que produz agora ginseng (erva medicinal), agora tem o olhar do Governo do Estado”.

O secretário Guto Silva também comemorou o impacto positivo na economia e no aspecto estrutural da cidade. “É um investimento histórico, o maior da história da cidade. Além de tirar o pó das ruas com o asfaltamento, vamos conectar toda a região, permitindo alavancar ainda mais o turismo, que aqui é muito importante”, afirmou.

ÁREA RURAL – A pavimentação da ligação entre a PR-218 e o distrito de Icatu tem uma extensão de 2,43 km, com uma área contemplada de 16 mil m². A iniciativa facilita o deslocamento na área rural, onde vive a maior parte da população local. A estrada de terra, em dia de chuva, tornava o trajeto perigoso e muitas vezes intransitável. O asfalto tem ainda impacto no turismo, melhorando o acesso a rios, portos e áreas de preservação ambiental.

O secretário da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, falou da importância da rodovia, como parte de um grande projeto. “Entregamos oficialmente hoje uma estrada para Icatu, que abriu caminho para essas novas estradas que estão sendo anunciadas, como a Porto Brasílio e a Porto 18. São investimentos importantes, tanto na área urbana quanto na área rural”, disse. “Ela é uma rodovia que liga a área produtiva, a área rural, os produtores e a população, que traz a riqueza para o município”.

Como parte do Programa Estrada Boa, da Seab, foram liberados R$ 54,8 milhões destinados à pavimentação asfáltica de outros dois trechos estratégicos para o escoamento da safra e o desenvolvimento regional: a Estrada Porto Brasílio, que receberá asfalto em 19,76 quilômetros, a um valor de R$ 28,7 milhões, e a Estrada Porto 18, em uma extensão de 15,93 quilômetros, para a qual serão desembolsados R$ 26,1 milhões.

Ambas as vias serão pavimentadas com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com licitações programadas para 24 de março e início de abril, respectivamente.

“São estradas rurais que vão beneficiar o turismo e, também, a produção rural. Essas obras trazem crescimento, desenvolvimento, geração de emprego, renda, e a melhoria da qualidade de vida da população”, resumiu o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes. “Onde está a produção e o turismo é a secretaria da Agricultura que faz essas obras em estradas rurais. Conseguimos uma parceria inédita com os prefeitos e estamos fazendo 389 obras como estas ao mesmo tempo”.

ÁREA URBANA – Paralelamente ao avanço no campo, o Governo do Estado já mantém uma frente de trabalho na área urbana e em serviços essenciais por meio da Secid. Entre as obras em estágio avançado, destaque para a construção da nova Base Operacional Integrada da Polícia Militar do Paraná (PMPR), que já atingiu 75% de execução. O evento desta sexta-feira ocorreu neste espaço.

Com um investimento de R$ 4,2 milhões, a base contará com estrutura moderna e completa, incluindo espaços adequados para apoio e descanso das equipes, o que deve contribuir para melhores condições de trabalho e maior eficiência nas operações. Entre os diferenciais está a implantação de um heliponto, que permitirá ampliar a capacidade de resposta das forças de segurança, com deslocamentos mais rápidos e atuação integrada em toda a região. A unidade também contará com canil, recurso essencial para o apoio em operações e no combate ao tráfico e outras atividades ilícitas.

O investimento da Secid na cidade também inclui R$ 4,3 milhões para a pavimentação, já em execução, de ruas e estradas vicinais. O pacote de ações em andamento abrange ainda a compra de três tratores (um agrícola e dois convencionais), no valor de R$ 464 mil, e incentivo ao esporte, com repasse de R$ 200 mil para a obra do projeto Meu Campinho na Rua Rio de Janeiro (Centro), que está 24% concluída.

O Meu Campinho é uma iniciativa que prevê a construção de espaços de lazer e esporte, podendo incluir quadras de grama sintética, iluminação de LED, parquinhos e academias para a terceira idade. Assim, são R$ 8,8 milhões em obras em andamento por meio da pasta.

A cidade também será beneficiada por processos licitatórios já autorizados, totalizando mais R$ 51,4 milhões. O maior deles envolve a injeção de R$ 48 milhões exclusivos para uma ampla pavimentação de vias urbanas. Completam a lista de futuras obras: R$ 2,5 milhões para a modernização da iluminação pública com tecnologia LED; R$ 920 mil para outros projetos do Meu Campinho; e R$ 120 mil para a aquisição de um veículo.

PRESENÇAS – Também estiveram no evento o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira; o subchefe da Casa Civil, Lucio Tasso; a primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social e Trabalho de Querência do Norte, Andria Vieira; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), deputado Alexandre Curi; o deputado estadual Soldado Adriano José; o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva; vereadores da cidade e prefeitos da região.

Fonte: Agência Estadual de Notícias