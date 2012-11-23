Governador confirma R$ 741 milhões para infraestrutura urbana e rural de 12 municípios, sendo R$ 43 milhões para Paranavaí

O governador Carlos Massa Ratinho Junior confirmou nesta terça-feira (12) recursos na ordem de R$ 741 milhões para 12 municípios paranaenses. O investimento contempla a construção de creches, pavimentações urbanas e rurais, iluminação pública, entre outros espaços para garantir um melhor atendimento à população das regiões Central, Oeste, Noroeste, Norte, Sudoeste, Centro-Sul e Vale do Ivaí.

“Isso é fruto da organização financeira do Estado. O Banco Central colocou o Paraná como a melhor gestão financeira do Brasil, o que nos dá a tranquilidade de fazer grandes investimentos, desde municípios de médio e grande porte, como em Pato Branco, com um aporte de mais de R$ 200 milhões, até cidades pequenas como Mato Rico que, muitas vezes, sozinhas, não teriam condição de fazer esses investimentos”, afirmou Ratinho Junior.

“Asfaltar estradas rurais e todas as ruas das cidades na parte urbana, tirando a população da poeira e da lama. Essa transformação acontece cortando mordomias, organizando o caixa, com um bom planejamento e parceria com os municípios. Os prefeitos fazendo seus projetos, encaminhando para as nossas secretarias e nós organizando essa liberação de recursos, o que vem colocando o Paraná como o estado que mais tem obras no Brasil para melhorar a vida das pessoas”, acrescentou.

SUDOESTE – Cerca de R$ 249,6 milhões foram destinados a dois municípios da região Sudoeste. Pato Branco recebeu a maior fatia dentre todas as cidades, com R$ 224,8 milhões que envolvem a duplicação da PR-493, pavimentação de estradas vicinais, melhorias no aeroporto, creches, entre outras ações.

Para Nova Esperança do Sudoeste são R$ 24,7 milhões divididos em projetos liberados para homologação, licitação e já em execução. Entre eles estão a construção de uma praça central, a Estrada Vicinal Km 38, aquisição de equipamentos agrícolas, pavimentação de vias urbanas e construção de um centro de convivência.

NOROESTE – Três municípios do Noroeste do Paraná tiveram os recursos liberados pelo governador Ratinho Junior: Nova Esperança, Paranavaí e Rondon. O investimento somado é de R$ 224,1 milhões.

Para Rondon, R$ 106 milhões serão utilizados para diversas ações: pavimentação da Estrada Rural Bernardelli, chegando a Cidade Gaúcha; implantação de passarela na PR-492; asfalto em vias urbanas; e o novo pavimento da ligação entre Rondon e São Manoel do Paraná. A cidade também está com obras em andamento para um barracão industrial e um Meu Campinho, voltado ao lazer.

Nova Esperança teve a licitação homologada para a pavimentação de duas importantes estradas rurais do município. São 12,6 quilômetros da Estrada Piúna e 12,1 quilômetros da Estrada Funda que serão pavimentadas em concreto. Ambas as estradas integram um planejamento maior de desenvolvimento local, que soma R$ 75 milhões em obras dentro da parceria entre prefeitura e Governo do Estado.

Paranavaí terá R$ 43,1 milhões investidos, com a maior parte voltada a iluminação de LED, substituindo as antigas luminárias tradicionais pelo modelo mais moderno e econômico. Serão 11,8 mil luminárias substituídas em diversos pontos da cidade, incluindo os conjuntos de braços, sensores eletrônicos, cabos de cobre flexível, além do correto descarte das peças antigas. Estradas rurais, maquinários, uma creche e uma unidade do Meu Campinho também estão no bojo de investimentos.

O prefeito Maurício Gehlen celebrou os investimentos. “O Governo do Estado tem essa visão de ajudar os municípios a se desenvolverem e em Paranavaí não é diferente. Nós temos investimentos de mais de R$ 40 milhões que serão aplicados em dar a estrutura mínima suficiente e necessária para termos uma cidade cada vez melhor. São investimentos na área de transporte, iluminação pública, estradas rurais, cultura e lazer para poder atender a população”, opinou. “Sem esses recursos, nós não conseguiríamos atender a população à altura que ela merece. Temos um governo que faz a diferença nos municípios.”

OESTE – Outros R$ 102,2 milhões serão investidos em Matelândia, Missal e Nova Aurora. A menos de 100 quilômetros da fronteira entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, Matelândia conta com R$ 51 milhões para pavimentação de vias urbanas em diversas ruas dos distritos Agro Cafeeira, Vila Esmeralda e a sede do município. O recurso também contempla construção de creche, estradas rurais, além de maquinários já entregues.

Nova Aurora vai pavimentar a Estrada Rural 4 Bocas, em uma extensão de 7,4 quilômetros; construir uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) na região do Loteamento São José e uma creche; além de outras ações. O aporte total é de R$ 36,3 milhões.

Finalizando a liberação de recursos para a região Oeste, a pequena Missal, de pouco mais de 11 mil habitantes, terá R$ 14,8 milhões para pavimentação urbana dentro do programa Asfalto Novo, Vida Nova, e revitalização de calçadas. Uma nova creche será erguida no município, enquanto que a Estrada Rural Vista Alegre/São José será pavimentada com pedras irregulares.

OUTRAS REGIÕES – Fechando a lista, Reserva do Iguaçu (Centro-Sul), Santa Mariana (Norte), Mato Rico (Centro) e Rio Branco do Ivaí (Vale do Ivaí) terão R$ 165 milhões para investirem em diferentes ações.

Somente Mato Rico tem R$ 111 milhões a serem executados ou já em execução. A pavimentação entre o município e a vizinha Roncador conta com R$ 101 milhões aportados, integrando de vez, por meio do asfalto, a região. Também estão contemplados no pacote a construção de uma creche e o pavimento da Estrada Rural Rio Perdido, até a Ponte do Rio da Anta.

Reserva do Iguaçu vai investir R$ 27 milhões para pavimentação em CBUQ da Estrada para Comunidade Santo Antão, em uma extensão de 8,6 quilômetros, e para a construção de creche, além de maquinários para melhorar a trafegabilidade rural já entregues ao município.

Santa Mariana deve aportar R$ 21,3 milhões para a execução da cenotécnica do Cine Teatro, reforma do cemitério municipal, pavimentação asfáltica da Estrada Rural Municipal do Colégio Agrícola e da Estrada Rural Distrito do Panema, reforma do centro de convivência e construção de uma creche, além de maquinários já à disposição da cidade para uso.

Para Rio Branco do Ivaí são R$ 5,7 milhões para construção de uma capela mortuária e uma escola municipal. A cidade também recebeu maquinários para a trafegabilidade rural e oito estufas agrícolas dentro do programa Rota do Progresso.

PRESENÇAS – Participaram dos anúncios o vice-governador Darci Piana; o secretário de Estado das Cidades, Fernando Giacobo; os deputados federais Sandro Alex e Leandre Dal Ponte; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alexandre Curi; o líder do Governo no Assembleia, deputado estadual Hussein Bakri; e os deputados estaduais Marcio Nunes, Ademar Traiano, Adriano José, Batatinha, Anibelli Neto, Artagão Júnior, Gugu Bueno e Alisson Wandscheer.

Fonte: Agência Estadual de Notícias