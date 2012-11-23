Governador entrega moradias e anuncia R$ 36,2 milhões para estradas rurais em Terra Rica

Famílias de Terra Rica, no Noroeste do Paraná, receberam nesta quinta-feira (5/3) as chaves da casa própria em um empreendimento viabilizado pelo programa do governo estadual Casa Fácil Paraná. Durante a visita ao município, o governador Carlos Massa Ratinho Junior também anunciou mais de R$ 36,2 milhões em investimentos para a pavimentação de duas estradas rurais importantes para o escoamento da produção agrícola e para o deslocamento da população da região.

Foram entregues 46 moradias do Residencial Jardim Cristo Rei III, construídas com recursos do programa Minha Casa Minha Vida em parceria com o Governo do Estado, por meio da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), e com financiamento da Caixa Econômica Federal. O empreendimento recebeu investimento total de aproximadamente R$ 8,4 milhões.

As casas têm entre 45 e 50 metros quadrados e atendem famílias com renda de até quatro salários mínimos. Para facilitar o acesso ao financiamento, o Governo do Estado concedeu subsídios de R$ 20 mil para cada família, totalizando R$ 920 mil em recursos estaduais destinados ao valor de entrada.

O governador destacou que a entrega representa a realização do sonho da casa própria para dezenas de famílias do município. “Estamos falando do sonho dessas famílias que agora têm a oportunidade de ter um patrimônio, um lar, algo que podem dizer que é delas e que vai passar de geração em geração. É a chance de sair do aluguel e investir no que é o patrimônio da família”, afirmou.

O diretor de Obras da Cohapar, Ademir Bier, lembrou que o programa estadual ajuda famílias a conquistarem a moradia própria ao reduzir o valor de entrada do financiamento. “É um programa extraordinário. O Governo do Estado repassa R$ 20 mil para ajudar no valor de entrada e oportunizar a compra da casa própria para quem precisa”, afirmou.

Para muitas famílias, a entrega representa uma conquista construída com muito esforço. A jovem Fernanda Garzin, de 20 anos, contou que o incentivo do programa foi decisivo para viabilizar a compra do imóvel. “Estou bem feliz, me sinto realizada. A ajuda do governo foi muito necessária para conseguir dar a entrada e agora a gente vai morar na nossa casa”, disse.

Outra beneficiária do empreendimento, a auxiliar de serviços gerais Sandra Regina dos Santos, falou que receber as chaves da casa própria representa a realização de um sonho para a família. “Demorou, mas chegou. É um sonho realizado. Essa ajuda foi muito importante, porque é bem difícil conseguir sozinho”, disse ao se referir ao subsídio do Casa Fácil Paraná.

Segundo o prefeito de Terra Rica, Agnaldo de Souza Costa, o investimento ajuda a reduzir o déficit habitacional do município e melhora a qualidade de vida das famílias atendidas. “Não é só a entrega de uma obra, é a realização do sonho de 46 famílias que agora não precisam mais se preocupar com aluguel. Sobra mais dinheiro dentro de casa para cuidar da família”, afirmou.

ESTRADAS RURAIS – Além da entrega das moradias, o governador anunciou investimentos de R$ 36,2 milhões para melhorar a infraestrutura rural do município. Os recursos serão destinados à pavimentação de dois trechos estratégicos que ligam áreas produtivas e comunidades rurais ao perímetro urbano.

Uma das obras será na Estrada da Balsa, que faz a ligação entre Terra Rica e a travessia sobre o Rio Paranapanema. O trecho de cerca de 20 quilômetros receberá pavimento em blocos sextavados, com investimento de aproximadamente R$ 29,4 milhões. A segunda pavimentação anunciada será a da Estrada Beira Rio, com cerca de 5,1 quilômetros de extensão e investimento de R$ 6,7 milhões. O trecho conecta áreas rurais do município à região do Rio Paranapanema.

O governador Ratinho Junior ressaltou que os investimentos em infraestrutura rural ajudam a impulsionar o desenvolvimento econômico da região. “A estrada da Balsa, por exemplo, é muito importante para a região. São cerca de R$ 30 milhões de investimento para melhorar o acesso e atender uma nova indústria de peixe que será implantada aqui, ligada à produção de tilápia”, afirmou.

Ele citou que o Paraná lidera a produção nacional de peixe de água doce e que a melhoria da infraestrutura é fundamental para fortalecer a cadeia produtiva. “O Paraná é o maior produtor de tilápia do Brasil. De cada dez peixes de água doce produzidos no País, quatro são do Paraná. Por isso é tão importante investir em infraestrutura para fortalecer essa cadeia produtiva e gerar emprego”, acrescentou.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes, destacou que as obras vão melhorar a logística da produção e fortalecer atividades econômicas importantes para o município. “São duas obras importantes, a Estrada da Balsa e a Estrada Beira-Rio, que somam cerca de R$ 36 milhões em investimentos. A pavimentação melhora o escoamento da produção gerando emprego e renda. Além disso, as estradas vão atender tanto a produção quanto o turismo e melhorar o acesso das pessoas. É investimento que fortalece a economia e gera desenvolvimento para Terra Rica e toda a região”, acrescentou.

As obras fazem parte do programa estadual Estrada Boa, que prevê mais de R$ 5 bilhões em investimentos para melhorar a trafegabilidade nas áreas rurais do Paraná. A iniciativa busca garantir melhores condições de transporte para a produção agrícola, além de facilitar o acesso a serviços essenciais nas comunidades do interior.

PRESENÇAS – Também participaram o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; o deputado estadual, Soldado Adriano José; o deputado federal Tião Medeiros; e a presidente da Câmara Municipal de Terra Rica, Alessandra Aparecida da Cruz; prefeitos da região e demais autoridades.

Fonte: Agência Estadual de Notícias