Governador lamenta o falecimento do ex-deputado estadual Luiz Accorsi

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lamenta profundamente o falecimento do ex-deputado estadual Luiz Accorsi, aos 75 anos. Ele morreu na madrugada desta segunda-feira (24/2) em Porto Rico, na região Noroeste do Estado.

Médico pediatra, ele se elegeu deputado estadual em 1994 e foi reeleito em 1998, 2002, 2006 e 2010, com duas décadas de carreira no Poder Legislativo. Também foi vereador de Curitiba antes de entrar na Assembleia Legislativa. Ele trabalhava na Casa Civil como coordenador regional da Casa Civil na Associação dos Municípios do Noroeste Paranaense (Amunpar).

"Accorsi era uma pessoa muito humana, do bem, que ajudou muitas pessoas pelo trabalho na Medicina e como deputado, defendendo as causas da saúde. Era um amigo que sempre trabalhou pelo bem do Paraná. Que Deus conforte seus familiares e amigos nesse momento difícil", disse Ratinho Junior.

Luiz Accorsi nasceu em Ariranha (SP) e fez Medicina na Universidade Federal do Paraná, especializando-se em Pediatria e Neonatologia. Era membro da Associação Médica do Paraná e da Sociedade Brasileira de Pediatria.

De 1977 a 1984 ele trabalhou em Loanda, também na região Noroeste. Depois se mudou para Curitiba, onde desenvolveu seu trabalho voltado ao atendimento de crianças e idosos. Deixa dois filhos, Rafael e Thiago.

A Assembleia Legislativa decretou luto oficial de três dias em função do falecimento.

Fonte: Agência Estadual de Notícias