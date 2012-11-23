Governo do Estado dá aval para avanço da duplicação do Contorno Sul de Maringá

O Governo do Paraná aprovou o projeto executivo da duplicação do Contorno Sul de Maringá, que receberá investimento estadual de R$ 450 milhões. Elaborado pela prefeitura, o documento foi validado tecnicamente pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (Seil) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), que autorizaram a continuidade do processo em uma reunião nesta terça-feira (25/11), em Curitiba, entre o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o prefeito de Maringá, Silvio Barros, e o secretário estadual da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

“Estamos falando de uma intervenção de grande porte, que vai resolver um gargalo histórico na entrada de Maringá e transformar a mobilidade da região. Com o projeto aprovado e o apoio técnico do Governo do Estado, a prefeitura está pronta para iniciar a licitação e garantir que essa obra saia do papel”, afirmou Ratinho Junior.

Com a aprovação técnica concluída, o processo entra agora na fase administrativa. A Prefeitura de Maringá trabalha na finalização dos documentos pendentes para, na sequência, abrir a licitação que vai definir a empresa responsável pela execução das obras. Todo o andamento será acompanhado pelo DER/PR, em modelo de cooperação entre Estado e município.

O encontro dá sequência ao anúncio realizado em 10 de setembro, quando o governador, autorizou, em Maringá, a celebração do convênio que destina R$ 450 milhões, a fundo perdido, para a duplicação dos 11,8 quilômetros do Contorno Sul. O investimento é o maior já feito pelo Estado em infraestrutura urbana na região Noroeste.

IMPACTO REGIONAL – O Contorno Sul (Avenida Prefeito Sincler Sambatti) é um eixo estratégico para o trânsito de cargas e para o deslocamento entre Maringá e cidades como Sarandi, Paiçandu e Marialva. O trecho registra congestionamentos diários, sobretudo na rotatória de acesso à BR-376, além de acidentes recorrentes envolvendo veículos pesados provenientes do distrito industrial e da região de Campo Mourão e Cianorte.

O projeto aprovado prevê a duplicação completa do trecho entre a BR-376 e a PR-317, com a construção de 17 viadutos, uma ponte, passarelas e vias marginais que vão organizar os acessos urbanos. Na área mais crítica — a rotatória da BR-376 — serão implantados um viaduto duplo e outras quatro estruturas, permitindo a separação dos fluxos de longa distância e do tráfego urbano.

TÉCNICA MAIS DURÁVEL – Assim como nas principais obras recentes executadas pelo Estado, a duplicação utilizará pavimento rígido em concreto por meio da técnica whitetopping, em que o asfalto existente é reciclado como base. Esse sistema, no qual o Paraná é referência nacional, proporciona vida útil superior a 20 anos e reduz significativamente os custos de manutenção, além de oferecer melhor aderência e maior segurança em frenagens.

As vias marginais, acessos e alças de ligação serão executadas em pavimento flexível, garantindo integração com o tráfego local e melhorias na mobilidade interna da cidade. O projeto também abre novos acessos a importantes avenidas, como Guedner, Joaquim Moleirinho, Carlos Correa Borges e Carmen Miranda, reorganizando a circulação urbana.

Fonte: Agência Estadual de Notícias