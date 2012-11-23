Granizo de 100g e ventos de 95 km/h: Defesa Civil prepara ajuda a municípios afetados

Os temporais que atingiram o Paraná neste fim de semana vieram acompanhados de vendavais e chuvas de granizo em alguns municípios do Estado. As rajadas de vento chegaram a 95 km/h em Cornélio Procópio e a 91 km/h em Santo Antônio da Platina na madrugada deste domingo (02), segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), que registrou rajadas acima de 50 km/h em pelo menos 15 municípios desde o sábado (1).

O Simepar também recebeu relatos de chuvas de granizo em sete municípios. Em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, as pedras de granizo chegaram a pesar mais de 100 gramas. Também houve registros de granizo nas cidades de Mandaguari, Cianorte, Mandaguaçu, Entre Rios do Oeste, Planalto e Campo Mourão.

As chuvas atingiram praticamente todas as regiões, em alguns municípios com mais intensidade. Em Santa Helena, no Oeste, o acumulado chegou a 138,6 milímetros, sendo que a média histórica de chuvas em todo o mês de novembro na cidade é de 150 milímetros.

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil está monitorando a situação nos municípios e recebeu, até o início da manhã deste domingo (2), registros de enxurradas, granizo e vendavais em 16 cidades. As equipes regionais, junto com o Corpo de Bombeiros e as Defesas Civis municipais estão prestando auxílio às famílias afetadas, inclusive com a distribuição de lonas.

Também está sendo preparada ajuda humanitária para Jandaia do Sul, Pitangueiras e Barbosa Ferraz, com o envio de telhas, cestas básicas, kits dormitório e de higiene e limpeza.

Os municípios que registraram ocorrências até as 8h deste domingo foram Assis Chateaubriand, Barbosa Ferraz, Campo Mourão, Entre Rios do Oeste, Formosa do Oeste, Jandaia do Sul, Moreira Sales, Nova Aurora, Peabiru, Pitangueiras, Planalto, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rolândia, Santa Fé e São João do Ivaí.

Rajadas de vento mais fortes no sábado:

Altônia: 68km/h às 18h30;

Campo Mourão: 69,1km/h às 20h30;

Cianorte: 59km/h às 20h45;

Guaíra: 55,1 km/h às 18h15;

Loanda: 50,8km/h às 22h45;

Palotina: 50,8km/h às 17h30;

Paranavaí: 50,4km/h às 21h45;

Candói: 54km/h às 16h30;

Santo Antônio da Platina: 67km/h às 22h15;

Ubiratã: 60,8 km/h às 19h30;

Umuarama: 56,9 km/h às 19h4

Rajadas de vento fortes até as 7h30 de domingo:

Cascavel: 59km/h às 2h;

Cornélio Procópio: 95,5km/h às 2h;

Distrito de Horizonte, em Palmas: 50,8km/h à 1h45;

Santo Antônio da Platina: 91km/h à 0h.

Fonte: Agência Estadual de Notícias