Investimento de R$ 1,1 milhão vai ampliar abastecimento em Santa Cruz do Monte Castelo

Santa Cruz de Monte Castelo, no Noroeste do Estado, terá este ano mais um poço para abastecer os moradores da cidade. A Sanepar está finalizando a nova unidade de produção de água que aumenta a capacidade do sistema de abastecimento. Estão sendo investidos mais de R$ 1,1 milhão nas obras e em toda infraestrutura para a operacionalização do poço.

Esse investimento vai garantir o abastecimento da população de Santa Cruz de Monte Castelo de forma contínua, com aumento da produção, com melhorias nas unidades, gerando equilíbrio no sistema. “Vamos aprimorar a disponibilidade de água na cidade de forma geral, garantindo o abastecimento para os próximos cinco anos”, destaca o gerente de Obras da Sanepar na região Noroeste, Marcelo Dias.

O novo poço, perfurado junto ao centro de reservação na área central da cidade, vai contribuir com cerca de 90 mil litros de água por hora. As obras, que devem ser concluídas até outubro, contemplam ainda a casa de tratamento, linhas de recalque e estruturas elétricas que, junto com a estrutura existente, vão manter o índice de 100% de atendimento com água tratada para toda população da cidade. Atualmente o sistema de abastecimento da cidade conta com três poços, duas estações de bombeamento de água, três reservatórios e 93 quilômetros de redes de distribuição de água que levam água tratada e de qualidade para 3.261 imóveis da área urbana.

O gerente regional, Heterley Ubaldo de Souza, explica que o serviço de abastecimento de água promove mudanças sociais positivas. “Ele não apenas melhora a saúde, a educação e o meio ambiente, mas também estimula o desenvolvimento, fortalecendo a economia nos municípios”, ressalta Heterley.

Fonte: Agência Estadual de Notícias