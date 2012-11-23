Lote 4 prevê a duplicação de 65 quilômetros da BR-376 entre Paranavaí e Nova Londrina

O Lote 4 das novas concessões rodoviárias vai duplicar 65,2 quilômetros da BR-376 de Paranavaí a Nova Londrina, na região Noroeste. O edital do lote foi publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e está com leilão marcado para o próximo dia 23, na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo.

O novo trecho duplicado da BR-376 começa no km 35+500, entroncamento com a PR-577, acesso para Nova Londrina, e segue pelos territórios de Loanda e Guairaçá, até chegar no km 100+700, terminando no trecho já duplicado da rodovia em Paranavaí.

Maringá – Em Maringá, além do novo contorno, serão construídas seis novas passarelas para pedestres na BR-376, no km 160, km 162, km 165, km 168, km 169 e km 171, sendo estas duas últimas no perímetro urbano. Na saída do município serão implantadas vias marginais em ambos sentidos de tráfego do km 167 ao km 169.

Mais adiante, nos conjuntos habitacionais, será implantado um viaduto do tipo Diamante, em que há uma saída e um acesso para a rodovia principal em ambos os sentidos pela pista da direita, no km 160, entroncamento com a Rua dos Pioneiros. No mesmo trecho, será construído também um viaduto do tipo Parclo, que funciona como um retorno em desnível, no km 161, na altura da Estrada Colombo, além de vias marginais do km 160 ao km 161, interligando os viadutos, e uma ciclovia também do km 160 ao km 161.

Mandaguaçu – Em Mandaguaçu a principal obra será um Parclo no km 158+800 e uma passarela no km 158+110, além de uma segunda passarela no km 152 e uma ciclovia do km 153 a km 154.

Presidente Castelo Branco – Três viadutos do tipo Parclo (tipo de interconexão rodoviária projetada para facilitar o fluxo de tráfego entre uma via expressa e uma via arterial) serão construídos no território de Presidente Castelo Branco, no km 141, km 147 e km 148. No perímetro do município também será construída uma ciclovia no km 144.

Nova Esperança – Logo antes de chegar em Nova Esperança será construído um Parclo no km 136, e uma ciclovia e via marginal do km 135 ao km 136, ligando a estrutura ao perímetro urbano. Também serão implantadas três novas passarelas dentro da cidade, no km 131, km 132 e km 133.

Alto Paraná – Em Alto Paraná as obras previstas incluem um Diamante no km 120, uma passarela no km 122, ciclovia do km 121 ao km 122, e via marginal no km 119 a km 120, todos no perímetro urbano. Também será construído um Parclo no km 126.

Paranavaí – Em Paranavaí, além da nova duplicação da BR-376, no trecho já duplicado também será construído um Diamante no km 105, entroncamento com a Rua Guerino Pomin e Rua Mirassol, uma passarela no km 106, e uma ciclovia do km 105 a km 109.

Loanda – No limite entre Loanda e Nova Londrina, será construída uma nova ponte sobre o Rio Tigre, no km 39, paralela à ponte existente, que vai passar por alargamento e reforço estrutural.

Nova Londrina – Nova Londrina vai ganhar um contorno rodoviário conectando a BR-376 e a PR-182, retirando o tráfego de longa distância do centro da cidade. Ele terá 4,4 quilômetros de extensão e duas novas pontes sobre o Rio Tigre, no km 0+460 e km 3.

No último trecho concedido da BR-376 serão implantadas faixas adicionais do km 30 ao km 32 e do km 33 ao km 35.

Na PR-182 será implantada uma faixa adicional do km 25 ao km 29, e uma correção de traçado em uma curva no km 28.

Itaúna do Sul – Itaúna do Sul também terá um novo contorno rodoviário ligando trechos da PR-182, em uma extensão de 5,2 quilômetros, além de faixas adicionais do km 20 ao km 25 e uma correção de traçado em curva no km 14.

Diamante do Norte – Para Diamante do Norte estão previstas uma passarela no km 8+860 e uma correção de traçado no km 8+291, ambas na PR-182.

LOTE – O edital do Lote 4 das concessões rodoviárias prevê também os novos contornos de Maringá e Londrina, e a duplicação da PR-323 entre Doutor Camargo e Iporã.

Fonte: Agência Estadual de Notícias