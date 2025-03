Não é cedo? Frio dá as caras e dez cidades tiveram madrugada mais fria de 2025 nesta sexta

O frio começou a aparecer no Paraná. Dez cidades registraram, na madrugada desta sexta-feira (21/3), a temperatura mais baixa de 2025, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). São elas: Cambará: 15,1°C; Campo Mourão: 15,3°C; Cândido de Abreu: 15,9°C; Cornélio Procópio: 15,5°C; Guaraqueçaba: 16,1°C; Jaguariaíva: 12,1°C; Laranjeiras do Sul: 13,8°C; Londrina: 16,7°C; Paranavaí: 19,2°C; e Telêmaco Borba: 12,1°C.

A mudança na temperatura já era prevista com a aproximação de uma frente fria logo no início do outono. A estação, que chegou às 6h01 de quinta-feira (20), é marcada pela grande amplitude térmica, ou seja, uma diferença maior na temperatura entre as madrugadas frescas, geralmente com presença de nevoeiros, e as tardes um pouco mais quentes.

“Ainda nesta sexta-feira as temperaturas em média ficam mais altas entre o Oeste e o Noroeste do Paraná, com máximas previstas entre 32°C e 34°C. Os índices de umidade relativa do ar devem ficar abaixo dos 40% em algumas cidades destas regiões”, ressalta Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

O sábado continuará com as características do outono. O dia amanhece com temperaturas mais amenas e alguns nevoeiros, especialmente entre o Centro Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. Nas demais regiões o sol predomina, e o aquecimento mais expressivo segue entre o Oeste e o Noroeste. No sábado as temperaturas máximas podem passar de 34°C em algumas cidades.

No domingo há expectativa de mudança nas condições do tempo. Um sistema de baixa pressão se forma entre o Sul do país, Norte da Argentina e Paraguai, e acaba contribuindo para a formação de áreas de instabilidade. No Interior do Estado, inclusive, o dia já deve amanhecer com chuva, especialmente entre as regiões Noroeste, Oeste e Sudoeste. Ao longo do dia chove no resto do Estado de forma isolada”, explica Braun.

Na próxima semana a instabilidade deve permanecer, com o tempo bastante abafado. Está prevista uma sequência de dias com possibilidade maior de chuvas em todo o Paraná.

SIMEPAR – Com uma estrutura de 120 estações meteorológicas telemétricas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas meteorológicas, o Simepar é responsável por fornecer dados meteorológicos para órgãos como a Coordenadoria da Defesa Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, de modo a facilitar ações de resposta a situações extremas. São monitoradas desde situações causadas por chuvas extremas, como enxurradas, deslizamentos e alagamentos, até situações como incêndios e secas.

Dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site www.simepar.br. A previsão tem duas atualizações diárias. Para cada cidade é possível saber o quanto deve chover, temperaturas mínimas e máximas previstas, umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data e o dia seguinte.

Fonte: Agência Estadual de Notícias