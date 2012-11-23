No Paraná, verão chega com muito calor, mas o Natal será de chuva no Estado

As temperaturas passaram de 30ºC em todas as regiões do Paraná neste domingo, 21 de dezembro, início oficial do verão. O tempo seguirá muito quente durante toda a semana, mesmo com registro de chuva até quarta-feira (24) no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. Na quinta-feira de Natal, 25 de dezembro, uma frente fria trará chuva para as outras regiões do Estado.

Neste domingo, apenas 18 estações meteorológicas tiveram temperaturas abaixo dos 30°C. Mesmo nas cidades onde as máximas foram mais baixas, o dia foi quente: Ventania (INMET) registrou 27,8°C; Santa Maria do Oeste teve 25,6°C; Palmas teve 26,4°C; Guarapuava registrou 27,5°C; a nova estação do Simepar em General Carneiro registrou 23,8°C; e Clevelândia (INMET) teve 25,4°C.

Uma frente fria que atua na altura do Rio Grande do Sul impactou o tempo no Paraná, trazendo chuva para a faixa Oeste. No domingo, os maiores acumulados de chuva foram em Foz do Iguaçu (42 mm), Santa Helena (31 mm), Marechal Cândido Rondon (INMET) (19,4 mm), São Miguel do Iguaçu (18,4 mm), e Planalto (INMET) (16,2 mm).

O mesmo sistema ainda pode trazer chuva todos os dias até quarta-feira (24) nas mesmas regiões. “No Oeste, Sudoeste e Centro Sul há condição para pancadas de chuva principalmente a partir do período da tarde. Não se descarta a ocorrência de tempestades em alguns momentos do dia”, afirma Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

Apesar da chuva, as temperaturas não vão diminuir, e seguem ultrapassando os 30°C em todo o Estado, pontualmente atingindo até 36°C no Noroeste. “Estamos com um bloqueio atmosférico, que é quando os ventos em diferentes níveis da atmosfera impedem o avanço de sistemas frontais, instáveis, em direção a uma determinada região. Esse bloqueio atua atualmente no Sudeste do Brasil, mas atinge também parte do Paraná, principalmente os setores mais ao norte e mais a leste, ou seja, Região Metropolitana de Curitiba, Litoral, Norte e Noroeste”, detalha Samuel.

NATAL - A partir de quinta-feira, dia de Natal, o bloqueio atmosférico perde intensidade e uma frente fria deve avançar pelo oceano, na altura do Paraná. Isso possibilitará o aumento da umidade em todas as regiões paranaenses. “Teremos na quinta-feira um ambiente mais instável, sujeito a tempestades em praticamente todas as regiões. O tempo segue abafado, mas no Oeste e Sudoeste não esquenta tanto”, explica Samuel.

Na sexta-feira (26) ainda há previsão de chuva, porém em condições típicas de verão: tempo abafado e chuva de curta duração principalmente durante o período da tarde, em todas as regiões do Paraná.

Fonte: Agência Estadual de Notícias