Nova ponte entre São Carlos do Ivaí e Japurá avança com atividades nas duas margens

A obra da nova ponte sobre o Rio Ivaí na PR-498 entre São Carlos do Ivaí e Japurá, na região Noroeste, já está com serviços em andamento nas duas margens, para construção dos primeiros conjuntos de pilares. A obra é do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), e atingiu 19,58% de execução na medição mais recente. O investimento é de R$ 71.592.000,00, com previsão de liberação em fevereiro de 2028.

Estão sendo executadas as fundações com estacas tipo raiz e estacas tipo Wirth em cada margem, servindo para estabilizar o terreno, seguidas pela concretagem de blocos que servem de base para os pilares da ponte. Serão dois conjuntos de pilares no solo, um de cada lado do rio, e oito conjuntos dentro do rio.

Os trabalhos também avançaram na fabricação das peças pré-moldadas de concreto, no caso vigas longarinas e pré-lajes. Elas são preparadas no canteiro de obras e depois serão lançadas na ponte, quando chegar a etapa de montagem da superestrutura.

A nova ponte terá 400 metros de comprimento e largura de 13,40 metros, sendo duas faixas de rolamento de 3,60 metros, acostamentos de 2,50 m, faixas de segurança de 0,20 m e barreiras de concreto New Jersey nas laterais. A estrutura terá elevação o suficiente para evitar alagamentos durante as cheias do Rio Ivaí.

Em uma das etapas futuras começarão a ser pavimentados trechos variantes da rodovia para acessar a ponte, em um total de 1.180 metros de extensão. A pista será simples e de pavimento semirrígido, em que a base é composta de brita graduada tratada com cimento e a camada superior é de concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ). As faixas de rolamento terão 3,60 metros de largura cada, com acostamentos de 2,50 metros somente nas cabeceiras, facilitando o encaixe com a estrutura.

A obra prevê ainda implantação de sistema de drenagem de águas, sinalização horizontal, sinalização vertical, dispositivos de segurança viária e outras melhorias.

Fonte: Agência Estadual de Notícias