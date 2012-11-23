Paraná terá fim de semana chuvoso e novo declínio das temperaturas, prevê Simepar

Um cavado meteorológico de altos níveis trouxe chuva novamente ao Paraná no fim da quinta-feira (14). E, de acordo com o Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o tempo segue chuvoso até segunda-feira (18). A chuva não deixará as temperaturas máximas subirem nos próximos dias e o ar frio que se aproxima na retaguarda deste sistema fará as temperaturas baixarem ainda mais a partir da próxima semana.

Os volumes de chuva foram abaixo de 5 mm em algumas estações meteorológicas do Simepar na noite de quinta-feira (14), quando as precipitações começaram no Estado. Na sexta-feira (15), antes das 8h15, os maiores volumes de chuva foram registrados nas estações de Londrina (21 mm), Araucária (Sanepar: 17,6 mm), Maringá e Rio Negro (14,2 mm em cada).

“Estamos com uma circulação dos ventos em médios e altos níveis de atmosfera que acaba favorecendo a formação de áreas de chuva sobre o Estado. Ao longo desta sexta-feira, o tempo vai continuar bastante instável, bastante chuvoso, e o sol não deve aparecer. O volume de chuva será um pouco mais expressivo no Oeste, Noroeste e Norte do Paraná”, explica Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

Devido à nebulosidade, as temperaturas variam pouco ao longo do dia. Durante todo o fim de semana não vai esquentar muito à tarde, como vinha ocorrendo nos últimos dias em todas as regiões do Paraná. As temperaturas mais altas devem ficar nas cidades próximas da divisa com o Mato Grosso do Sul, abaixo de 23°C.

O sábado (16) amanhece nublado do Centro ao Leste do Paraná. Além do cavado meteorológico, um sistema de baixa pressão influencia as condições do tempo. A partir da tarde, a chuva retorna à região dos Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral. “No Interior, o tempo vai continuar bastante chuvoso, instável desde a manhã do sábado e, inclusive, entre a tarde e noite há possibilidade de chuva mais forte no Oeste e Noroeste em virtude da formação de áreas de chuva sobre o Mato Grosso do Sul que acabam avançando em direção ao Paraná”, detalha Samuel.

A chuva segue com volumes maiores no Oeste, Noroeste e Norte do Paraná no domingo (17), podendo ultrapassar os 60 mm em algumas cidades, e há possibilidade de granizo. Entre a madrugada e a manhã de domingo, rajadas de vento mais fortes também podem ser registradas nestas regiões. A chuva fica mais fraca nas outras áreas do Estado.

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Na segunda-feira (18) ainda pode ocorrer chuva fraca ou apenas garoa no Leste do Paraná, e o interior do estado segue com muitas nuvens. Depois da chuva, o ar fica mais frio. As temperaturas mínimas, que estarão acima dos 10°C em todo o Paraná no domingo, terão declínio gradativo e ficarão abaixo dos 5°C em várias cidades do Centro Sul e Leste do Paraná entre terça (19) e quarta-feira (20).

As máximas mais altas na segunda-feira (18) estão previstas para o Norte Pioneiro, e não passam dos 23°C. Entre terça (19) e quinta (21) da próxima semana, em todo o Estado, as temperaturas máximas não passam dos 21°C.

ALERTAS – A população deve ficar atenta aos alertas da Defesa Civil Estadual, que acompanha o monitoramento do tempo 24 horas dos meteorologistas do Simepar.

Em caso de necessidade, as informações são disponibilizadas para a população por meio dos alertas enviados por SMS ou WhatsApp. O cadastro é gratuito. Basta a pessoa enviar o seu CEP por SMS para o número 40199 para se habilitar a receber os alertas. Para que sejam enviados por WhatsApp. é necessário cadastrar o número 61 2034-2611 e interagir com esse contato, podendo se cadastrar a partir do CEP, do município ou da localização.

Para situações mais extremas, são enviados alertas por meio da tecnologia cell broadcast, sem necessidade de cadastro prévio.

Fonte: Agência Estadual de Notícias