PR-218 entre Paranavaí e Amaporã terá projeto de restauração e ampliação

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou terça-feira (18/3) o edital para elaboração do projeto básico de restauração e ampliação da capacidade da PR-218 entre Paranavaí e Amaporã, na região Noroeste. O investimento previsto é de R$ 2.529.225,48 para estudar o trecho de 33,43 quilômetros entre os municípios.

A licitação utiliza a modalidade concorrência pública eletrônica, com sessão de abertura de propostas marcada para o dia 14 de maio, no portal Compras.gov. Empresas interessadas devem obrigatoriamente apresentar tanto suas propostas de preços quanto as propostas técnicas, com ambas sendo abertas na mesma sessão. Uma comissão de contratação do DER/PR vai analisar todas as propostas e atribuir uma pontuação a cada uma, sendo vencedora a participante com a maior nota combinada, entre preço e técnica.

O trecho estudado começa no trevo da PR-281 com a PR-561, no perímetro urbano de Paranavaí, e segue até o início da pista duplicada em Amaporã, passando também por Graciosa e Deputado José Afonso, distritos de Paranavaí.



“Vamos atender uma antiga demanda da população de Paranavaí e Amaporã para melhorar a segurança na PR-281, e também do agro, que precisa de uma malha rodoviária cada vez maior e melhor, para acompanhar o crescimento do setor”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

Serão avaliadas soluções de ampliação de capacidade de tráfego, como terceiras faixas, vias marginais nos perímetros urbanos, readequação das interseções em nível existentes e implantação de novas, além da recuperação das pontes sobre o Ribeirão Paranavaí, Ribeirão 22 e Ribeirão Paixão, e a correção da geometria de curvas consideradas pontos críticos de acidentes.

A elaboração do projeto básico terá duração de 16 meses (480 dias) e contempla contagens de tráfego, estudos geológicos, geotécnicos, topográficos, hidrológicos, de capacidade, entre outros, que serão acompanhados e aprovados pelo DER/PR.

“A obra de ampliação da PR-218 será embasada pelos estudos e levantamentos que serão realizados no trecho ao longo desse prazo de pouco mais de um ano. O foco é reduzir e evitar os acidentes e os congestionamentos", explica o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti.

Fonte: DER