Projeto concluído: Estado vai conectar Guaporema e Mirador com nova ponte no Rio Ivaí

O Governo do Paraná deu um novo passo para a ligação entre Guaporema e Mirador, na região Noroeste. A Secretaria do Planejamento entregou nesta terça-feira (24) às secretarias de Infraestrutura e Logística e Cidades o projeto de uma nova ponte sobre o Rio Ivaí entre os dois municípios.

O projeto elaborado pelo Paraná Projetos prevê, além da ponte de 240 metros que será localizada na PR-180, a implementação de 1,6 km de asfalto nas pontas dos municípios que irão até a nova estrutura. A obra tem como previsão investimento de R$ 39 milhões.

A ponte irá eliminar o trajeto indireto de 50 quilômetros pelas PR-559 e PR-492, facilitando o transporte de mercadorias como cana-de-açúcar, soja e milho para as usinas e portos, além de melhorar o acesso das cidades à Cianorte e Paranavaí.

“Construir novas pontes é construir novas oportunidades. É conectar cidades, melhorar a economia, gerar emprego e oportunidade. Essa grande ponte, de mais de 240 metros sobre o rio Ivaí, dá outra perspectiva regional, melhora o atendimento à saúde, o agronegócio e a indústria”, avaliou o secretário das Cidades, Guto Silva.

A conexão entre os dois municípios encurta a distância. Até então, é necessário dar uma volta para viajar de Guaporema e Mirador. A perspectiva é que o turismo, a saúde e a economia local sejam impactadas positivamente com a construção da ponte.

“Com a entrega deste projeto de 240 metros de extensão e 1,6 km de novos acessos pavimentados, o Governo do Paraná elimina um gargalo logístico histórico na PR-180, reduzindo o custo do frete e o tempo de deslocamento para os produtores de cana, soja e milho de Guaporema e Mirador”, comentou o secretário do Planejamento, Ulisses Maia.

O projeto foi elaborado em cerca de seis meses e também vai suprir a necessidade de passagem pelo rio, que antes era realizada por meio de uma balsa, atualmente desativada.

“Essa é uma ponte que liga não só duas cidades, mas duas regiões, liga o passado com o futuro, liga o desenvolvimento para uma área que também é turística, ou seja, traz um grande desenvolvimento. Estamos com grandes obras no Estado, em todas as regiões e em praticamente todos os municípios. Vamos agora abrir o edital e concretizar também esse sonho, tanto para a Guaporema, quanto para a Mirador, quanto para a região toda“, disse o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

PARANÁ PROJETOS – O Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, vinculado à Secretaria do Planejamento (SEPL), tem por finalidade a promoção, a elaboração e o gerenciamento de projetos, visando à implementação do desenvolvimento integrado do território paranaense, segundo princípios de sustentabilidade local e regional.

PRESENÇAS – Também estiveram presentes na reunião o superintendente do Paraná Projetos, Eduardo Magalhães; o diretor de Planejamento e Projetos do Paraná Projetos, Célio Watter; a deputada estadual Maria Victória, os prefeitos das duas cidades, Beto Castiglioni e Fabiano Travain, os vice-prefeitos Braulio e Ivan Beraldo, e todos os vereadores das duas câmaras municipais.

Fonte: Agência Estadual de Notícias