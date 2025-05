Quatro empresas disputam projeto de ampliação da PR-218 entre Paranavaí e Amaporã

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), realizou nesta quarta-feira (14/5) a abertura de propostas do edital para elaboração do projeto básico de restauração e ampliação da capacidade da PR-218 entre Paranavaí e Amaporã, na região Noroeste.

Quatro empresas apresentaram propostas de preços e propostas técnicas de acordo com o exigido pela licitação, que agora serão analisadas por comissão de contratação do DER/PR. Será declarada vencedora a que obter a maior nota combinada entre preço e técnica.

O trecho contemplado começa no trevo da PR-281 com a PR-561, no perímetro urbano de Paranavaí, e segue até o início da pista duplicada em Amaporã, passando também por Graciosa e Deputado José Afonso, distritos de Paranavaí, em um total de 33,43 quilômetros de extensão.

Serão avaliadas soluções de ampliação de capacidade de tráfego, como terceiras faixas, vias marginais nos perímetros urbanos, readequação das interseções em nível existentes e implantação de novas, além da recuperação das pontes sobre o Ribeirão Paranavaí, Ribeirão 22 e Ribeirão Paixão, e a correção da geometria de curvas consideradas pontos críticos de acidentes.

A elaboração do projeto básico terá duração de 16 meses (480 dias) e contempla contagens de tráfego, estudos geológicos, geotécnicos, topográficos, hidrológicos, de capacidade, entre outros, que serão acompanhados e aprovados pelo DER/PR.

Fonte: DER/PR